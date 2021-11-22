اختتام بطولة العراق بالشطرنج لاندية الدرجة الاولى

اختتمت بطولة اندية الدوري لاندية للدرجة الاولى بالشطرنج المؤهلة للدوري الممتاز في محافظة السماوة مؤخرا. اعلن ذلك ظافر مظلوم رئيس الاتحاد المركزي للشطرنج وقال: اختتمت مؤخرا بطولة اندية الدرجة الاولى بالشطرنج والمؤهلة للدرجة الممتازة والتي اقيمت في محافظة (السماوة) للفترة من١٧ تشرين الثاني نوفمبر الجاري ولغاية العشرين منه . واضاف مظلوم، وبعد التصفيات الفرقية نجح نادي الحشد ان يخطف اللقب فيما حل ثانيا نادي الجنسية بينما استطاع نادي السنية ان يحل بالمركز الثالث في كبرى مفاجآت بطولة دوري أندية العراق للدرجة الأولى المؤهلة دوري اندية الدرجة الممتازة بالشطرنج الكلاسيك الدولية لعام 2021 واكد مظلوم ، لقد شارك أكثر من 95 لاعب ولاعبة يمثلون 19 ناديا وبذلك تأهل نادي الحشد الشعبي والجنسية الى مصاف الدرجة الممتازة مبينا ان قاعة المؤتمرات والندوات في فندق قصر الغدير السياحي في مدينة السماوة بمحافظة المثنى. والجدير بالذكر ان الاتحاد العراقي للشطرنج، كان قد اقام جميع بطولاتة ضمن المنهاج السنوي لهذا العام ٢٠٢١ ومنها بطولة المتقدمين للنساء والرجال في بغداد، كما اقام بطولات الفئات العمرية لعموم العراق.

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