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الأردن يفوز على الامارات و لبنان على سوريا في بطولة غرب آسيا للشباب

الأردن يفوز على الامارات و لبنان على سوريا في بطولة غرب آسيا للشباب
الملحق الرياضي - 1:36 - 24/11/2021 - عدد القراء : 19

فاز منتخب الاردن على نظيره الاماراتي بهدفين من دون مقابل في اختتام منافسات الجولة الاولى للمجموعة الثانية لبطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب لكرة القدم، الجارية بمدينة اربيل. هدفا فوز منتخب شباب الاردن احرزهما اللاعبان (زيد اصفر) في الدقيقة ( 61) و (امين الشناينة) في الدقيقة (90+ 2) من زمن المواجهة التي اقيمت في ملعب فرنسو حريري. كما فاز منتخب شباب لبنان لكرة القدم، الثلاثاء، على نظيره السوري بهدف واحد من دون مقابلٍ في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لبطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب الجارية منافساتها بمدينة أربيل. وأحرز هدف الفوز لمنتخب لبنان اللاعب (علي الفضل) في الدقيقة 55 من زمن المواجهة التي أقيمت في ملعب فرانسو حريري. وحصل لبنان علي قصاص على جائزة أفضل لاعب في المباراة المقدمة من شركة ايرثلنك الراعي الرسمي للبطولة.

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