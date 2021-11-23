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الاتحاد البرازيلي يحتفي بنيمار وأليسون

الاتحاد البرازيلي يحتفي بنيمار وأليسون
الملحق الرياضي - 2:08 - 23/11/2021 - عدد القراء : 81

هنأ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، المهاجم نيمار والحارس أليسون بيكر، على ترشحهما لجائزة “الأفضل” للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). ونشر الاتحاد رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها “البرازيل تم تمثيلها بشكل جيد في ترشيحات جائزة الأفضل”. وأكد أن “نيمار هو واحد من 11 رياضيا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم، في حين قد يتم اختيار أليسون كأفضل حارس مرمى في الموسم، التهاني للثنائي”. ويعد نيمار وأليسون من الركائز الأساسية في تشيكلة مدرب المنتخب البرازيلي أدينور ليونارتدو باتشي “تيتي”. ويتنافس نيمار على جائزة أفضل لاعب مع المصري محمد صلاح (ليفربول) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة/باريس سان جيرمان) والفرنسيين كريم بنزيما (ريال مدريد) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) والنرويجي إرلينج هالاند (بروسيا دورتموند) والفرنسي نجولو كانتي (تشيلسي) والإيطالي البرازيلي جورجينيو (تشيلسي). بينما ينافس بيكر على جائزة أفضل حارس مع الايطالي جيالويجو دوناروما (ميلان/باريس سان جيرمان) والسنغالي إدواردو ميندي (تشيلسي) والألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ) والدنماركي كاسبر شمايكل (ليستر سيتي).

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