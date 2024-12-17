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الشرطة يتوج بلقب بطولة أندية العراق للتايكواندو

الشرطة يتوج بلقب بطولة أندية العراق للتايكواندو
الملحق الرياضي - 3:21 - 17/12/2024 - عدد القراء : 101

حقق فريق الشرطة أربعة أوسمة ذهبية في ختام بطولة أندية العراق بالتايكواندو للمتقدمين والتي أقيمت في قاعةِ الشعب ببغداد بمشاركةِ أكثر من 68 نادياً من مختلف أنحاء البلاد في أجواء تنافسية مميزة عكست المستوى المتطور للرياضة العراقيّة. وذكر بيان للنادي، أن” نادي الشرطة حقق إنجازاً استثنائياً بحصوله على المركز الأول بعد جمعه 580 نقطة، متفوقاً على أقرب منافسيه نادي الحشد الذي جاءَ بالمركز الثاني برصيد 385 نقطة، فيما حل نادي أمانة بغداد في المركز الثالث برصيد 307 نقاط”. وأضاف أن” الفريق تميز بحصده أربعة أوسمة ذهبية كانت من نصيب اللاعبين سيف طاهر في وزن 80 كغم وعبد المهدي عبد الجليل في وزن 58 كغم ومحمد الصدر خالد في وزن 87 كغم وعباس نعيم في وزن 63 كغم، كما أضاف الفريق إلى رصيده وساماً فضياً عبر اللاعب حسين رحيم في وزن 68 كغم، ووساماً برونزياً حصل عليه اللاعب شكر محمود في الوزن الثقيل.”

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