الشرطة ينسحب من دوري أبطال آسيا

أعلن نادي الشرطة الاثنين، انسحابه من المشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا. ووضعت القرعة فريق الشرطة بمواجهة أحد الأندية الأوزبكية، والفائز سيواجه الغرافة القطري في الملحق المؤهل لدور المجموعات. وقال حسين الخرساني المنسق الإعلامي للشرطة: “قرار إدارة النادي هو عدم المشاركة في دوري أبطال آسيا منذ البداية من أجل التركيز على مسابقتي الدوري المحلي وكأس العراق وإعداد فريق جيد”. وزاد: “الاتحاد العراقي لكرة القدم رفع اسم نادي الشرطة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم كونه مرخص آسيويا، وبالتالي الفريق دخل القرعة رغم قرار النادي بعدم المشاركة مسبقا”. وأتم: “قرار عدم المشاركة جاء بعد دراسة مستفيضة خلصت إلى أن الشرطة يركز محليا، ويشارك في العام المقبل كبطل للدوري دون المشاركة في ملحق يرهق الفريق ويشتت تركيزه في المنافسات المحلية”.

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