 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الشرطة ينسحب من دوري أبطال آسيا

الشرطة ينسحب من دوري أبطال آسيا
الملحق الرياضي - 2:04 - 23/11/2021 - عدد القراء : 87

أعلن نادي الشرطة الاثنين، انسحابه من المشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا. ووضعت القرعة فريق الشرطة بمواجهة أحد الأندية الأوزبكية، والفائز سيواجه الغرافة القطري في الملحق المؤهل لدور المجموعات. وقال حسين الخرساني المنسق الإعلامي للشرطة: “قرار إدارة النادي هو عدم المشاركة في دوري أبطال آسيا منذ البداية من أجل التركيز على مسابقتي الدوري المحلي وكأس العراق وإعداد فريق جيد”. وزاد: “الاتحاد العراقي لكرة القدم رفع اسم نادي الشرطة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم كونه مرخص آسيويا، وبالتالي الفريق دخل القرعة رغم قرار النادي بعدم المشاركة مسبقا”. وأتم: “قرار عدم المشاركة جاء بعد دراسة مستفيضة خلصت إلى أن الشرطة يركز محليا، ويشارك في العام المقبل كبطل للدوري دون المشاركة في ملحق يرهق الفريق ويشتت تركيزه في المنافسات المحلية”.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
24°
21°
الأربعاء
21°
الخميس

استبيان

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • موسيقار عراقي يقدم مشروعاً من 6 لغات بمهرجان موسيقي دولي في بلجيكا
  • فواخرجي: العالم العربي معجب بالمسرح العراقي
  • منظم ضربات قلب جديد يحدث ثورة علمية
  • استمر 32 عاماً.. دراسة تكشف عن “أطول زلزال في العالم”
  • “حالتهما صعبة”.. دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها
  • عينات من سطح القمر تصل إلى الصين
  • جرس “بيغ بن” يخرج عن صمته احتفاء برأس السنة
  • اعتقال رجل ارتقى جناح طائرة
  • اكتشاف أوعية برونزية عمرها 5000 عام في شينجيانغ الصينية

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2021 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية