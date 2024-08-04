العداء طه حسين يتأهل إلى الدور الثاني من منافسات سباق 100 متر في أولمبياد باريس

تأهل العداء طه حسين إلى منافسات الدور الثاني من سباق 100 متر في أولمبياد باريس 2024. وذكر بيان للجنة الأولمبية السبت، أن “العداء طه حسين ضمن تأهله الى منافسات الدور الثاني بعد أن حل بالمركز الرابع في المجموعة الرابعة من التصفيات الأولية”. وأضاف البيان أن “طه حسين سجل ثالث أسرع زمن، حيث قطّع المسافة المحددة بزمن قدره 51,10 ثانية ليتأهل إلى الدور الثاني الذي سيشهد مشاركة ستة عشر عداء، حيث يتأهل من كل مجموعة من المجاميع الست أفضل رياضيين اثنين، الى جانب أفضل أربعة خاسرين من المجاميع الستة”. من جهته أبدى العداء العراقي طه حسين ياسين، عدم رضاه عن احتلال المركز الثالث عشر في تصفيات سباق 100 متر عدو للرجال، ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد باريس 2024. وسجل ياسين 10.51 ثوان في ثاني مشاركة أولمبية له بعدما شارك في سباق 400 متر في أولمبياد طوكيو وحل سادسا. وقال ياسين، المتخصص في سباقات 400 متر: “سعيد بمشاركتي في الأولمبياد، وأطمح لنتيجة أفضل في أولمبياد لوس أنجليس 2028”. وأضاف العداء العراقي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية: “قدوتي هو العداء الجنوب إفريقي وايد فان نايكرك صاحب الزمن القياسي العالمي لسباق 400 متر، هو أسطورة بالنسبة لي”. وأوضح: “أجريت استعداداتي في العراق بعدما كان من المفترض أن أعسكر في تركيا، لكني لم أحصل على تأشيرة دخول، وقد حصلت على تأشيرة الدخول إلى فرنسا قبل السفر بيوم واحد”. وأتم تصريحاته: “نعاني من نقص الدعم المادي للرياضيين، ونتمنى أن يتغير الحال في المستقبل القريب حتى نتمكن من تمثيل بلادنا بالشكل الأمثل”.

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