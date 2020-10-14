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العراق يواجه الأردن وديا بدلا من عمان

العراق يواجه الأردن وديا بدلا من عمان
الملحق الرياضي - 1:46 - 14/10/2020 - عدد القراء : 177

أكد المدير الإداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس أنه لا صحة لإلغاء وديتي الفريق، رغم اعتذار المنتخب العماني. وقال كوركيس: “سنخوض مباراتين وديتين كما هو مقرر والمنتخب العماني اعتذر لظروف الجائحة في عمان وقرارات خلية الأزمة بحجر الوافدين لمدة 14 يوما”. وبين: “الهيئة التطبيعية حلت الأزمة بالاتفاق مع المنتخب الأردني، وتم تغيير الموعد حسب رغبة النشامى لتلعب في الثاني عشر من الشهر المقبل، ومباراة أوزبكستان قائمة في موعدها بالسابع عشر من الشهر المقبل”. وأشار إلى أن الموعد المحدد لوصول المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش هو السادس من الشهر المقبل، حيث يتجمع الفريق في العاصمة بغداد لمدة يومين أو 3 قبل المغادرة إلى دبي لخوض المباراتين التجريبيتين. يذكر أن المنتخب العراقي يتصدر المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد 11 نقطة.

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