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النجف يقفز للوصافة.. ونفط ميسان يسقط في عقر داره أمام أربيل.. والقاسم يسلب الحدود انتصاره في الوقت القاتل

النجف يقفز للوصافة.. ونفط ميسان يسقط في عقر داره أمام أربيل.. والقاسم يسلب الحدود انتصاره في الوقت القاتل
الملحق الرياضي - 1:21 - 11/04/2021 - عدد القراء : 830

ضمن مباريات افتتاح الجولة 27 من الدوري الممتاز بكرة القدم

قفز النجف لوصافة الدوري الممتاز، بفوزه 3-1 على الشرطة، على ملعب النجف الدولي، لحساب الجولة 27. النجف باغت الشرطة، وسجل هدفين عن طريق كنان عادل. وتوقفت المباراة بعد انقطاع التيار الكهربائي في الملعب، قبل أن يسجل طاهر حميد، الهدف الثالث للنجف في الدقيقة 21. وفي الشوط الثاني، ضغط الشرطة وردت العارضة كرتين، وقلص المحترف البرازيلي رافائيل سيلفا، النتيجة لتصبح 3-1 في الدقيقة 54. ورفع النجف رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الشرطة عند 49 نقطة في المركز الثالث.
نفط ميسان وأربيل
تغلب أربيل على مضيفه نفط ميسان، بنتيجة (3-2)، مساء الخميس، على ملعب ميسان الأولمبي، لحساب الجولة 27 من الدوري الممتاز. وافتتح أربيل النتيجة برأسية الغاني موماني في الدقيقة (29)، وتعادل لنفط ميسان لاعبه علي حلو في الدقيقة (39)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1). وفي الشوط الثاني عاد أربيل وتقدم بأقدام شيركو كريم بالدقيقة (59)، وتعادل لنفط ميسان في الدقيقة (70) لاعبه اليمني ناصر محمدوه. لكن مدافع أربيل هيردي سيامند رجح كفة فريقه بهدف ثالث في الدقيقة (75)، ليكسب أربيل المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ورفع أربيل رصيده إلى النقطة 32 في المركز العاشر، فما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 36 في المركز التاسع.
النفط والسماوة
حسم التعادل الإيجابي 1-1، مباراة السماوة وضيفه النفط، الخميس، على ملعب السماوةوتمكن النفط من افتتاح النتيجة في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب وليد كريم، لكن أمجد سعد أحرز هدف التعادل للسماوة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة. ولم يطرأ أي جديد على النتيجة في الشوط الثاني. وارتفع رصيد النفط إلى 36 نقطة في المركز السابع، مقابل 20 نقطة للسماوة في ذيل الترتيب.
القاسم والحدود
خطف نادي القاسم تعادلا قاتلا من مضيفه الحدود، بنتيجة (2-2)، الخميس على ملعب التاجي، الحدود حقق بداية مميزة جدا وتمكن في غضون 4 دقائق من تسجيل هدفين، ففي الدقيقة 29 سجل منار طه الهدف الأول وبعدها بـ3 دقائق عاد منار ليسجل هدفا ثانيا لينتهي الشوط الأول بتقدم الحدود بهدفين. لكن في الدقائق الأخيرة من المباراة، تمكن اللاعب سراج الدين من تقليص النتيجة بإحرازه الهدف الأول القاسم في الدقيقة 81. وسجل المحترف السنغالي ديمبا دياخات هدف القاسم القاتل في الدقيقة (90+4) لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2). ورفع القاسم رصيده إلى النقطة 23 في المركز الـ18، فيما رفع الحدود رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ19.

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