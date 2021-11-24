بتروفيتش مدربًا للعراق بعد استقالة أدفوكات

تقدم المدير الفني الهولندي ديك أدفوكات، باستقالته من تدريب منتخب العراق، لأسباب شخصية. وقال مصدر مطلع من داخل اتحاد الكرة، إن أدفوكات اتصل برئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، وأبلغه بشكل شخصي باستقالته بسبب ظروف عائلية. وأضاف المصدر “أدفوكات أرسل استقالته لدرجال عن طريق رسالة نصية، وبالتالي انتهت رحلة المدرب الهولندي مع المنتخب الوطني”. وأشار إلى أن الاتحاد العراقي، سيعتمد على المدرب المساعد زيليكو بتروفيتش لقيادة أسود الرافدين في منافسات كأس العرب. وشدد “الاتحاد العراقي لم يجد الوقت الكافي للتعاقد مع مدرب جديد، فقد قرر تسمية المدربين بتروفيتش ورحيم حميد لقيادة المنتخب الوطني. يشار إلى أن بتروفيتش عمل كمدرب مساعد مع أدفوكات، أثناء تدريب فينورد ومنتخب العراق. وكانت قرعة كأس العرب، قد أوقعت منتخب العراق في مجموعة واحدة رفقة البحرين وقطر وعمان.

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