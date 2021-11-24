 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

بتروفيتش مدربًا للعراق بعد استقالة أدفوكات

بتروفيتش مدربًا للعراق بعد استقالة أدفوكات
الملحق الرياضي - 1:38 - 24/11/2021 - عدد القراء : 18

تقدم المدير الفني الهولندي ديك أدفوكات، باستقالته من تدريب منتخب العراق، لأسباب شخصية. وقال مصدر مطلع من داخل اتحاد الكرة، إن أدفوكات اتصل برئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، وأبلغه بشكل شخصي باستقالته بسبب ظروف عائلية. وأضاف المصدر “أدفوكات أرسل استقالته لدرجال عن طريق رسالة نصية، وبالتالي انتهت رحلة المدرب الهولندي مع المنتخب الوطني”. وأشار إلى أن الاتحاد العراقي، سيعتمد على المدرب المساعد زيليكو بتروفيتش لقيادة أسود الرافدين في منافسات كأس العرب. وشدد “الاتحاد العراقي لم يجد الوقت الكافي للتعاقد مع مدرب جديد، فقد قرر تسمية المدربين بتروفيتش ورحيم حميد لقيادة المنتخب الوطني. يشار إلى أن بتروفيتش عمل كمدرب مساعد مع أدفوكات، أثناء تدريب فينورد ومنتخب العراق. وكانت قرعة كأس العرب، قد أوقعت منتخب العراق في مجموعة واحدة رفقة البحرين وقطر وعمان.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
13°
21°
الخميس
23°
الجمعة

استبيان

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • تسريبات تكشف عن ساعة آبل الذكية القادمة
  • الإعلان عن وفاة أكبر معمرة في العالم
  • موسيقار عراقي يقدم مشروعاً من 6 لغات بمهرجان موسيقي دولي في بلجيكا
  • فواخرجي: العالم العربي معجب بالمسرح العراقي
  • منظم ضربات قلب جديد يحدث ثورة علمية
  • استمر 32 عاماً.. دراسة تكشف عن “أطول زلزال في العالم”
  • “حالتهما صعبة”.. دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها
  • عينات من سطح القمر تصل إلى الصين
  • جرس “بيغ بن” يخرج عن صمته احتفاء برأس السنة

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2021 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية