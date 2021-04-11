بحث التعاون الرياضي بين تونس والعراق

استقبلت وزيرة الرياضة التونسية بالنيابة، سهام العيادي، الخميس الماضي، نظيرها عدنان درجال، لبحث التعاون بين البلدين. وحضر اللقاء، سفير العراق في تونس، ماجد اللجماوي، وعضو اللجنة الفنية الشبابية أكرم عطوان، والوفد المرافق لهم. وكان الوفد العراقي قد حط رحاله في تونس، لحضور ختام فعاليات تظاهرة تونس عاصمة الشباب العربي 2019، وتسلم مفتاح وراية بغداد عاصمة الشباب العربي لسنة 2021. وتم خلال الاجتماع، التباحث حول سبل التعاون المشترك بين تونس والعراق في مجالات الشباب والرياضة والتربية البدنية وتبادل الخبرات والكفاءات. وأشادت سهام العيادي، بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب، لوضع خارطة عمل مشتركة. ودعا درجال، إلى توطيد العلاقات بين البلدين، خاصة مع وجود قواسم مشتركة بين الطرفين.

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