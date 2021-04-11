 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

بحث التعاون الرياضي بين تونس والعراق

بحث التعاون الرياضي بين تونس والعراق
الملحق الرياضي - 1:21 - 11/04/2021 - عدد القراء : 837

استقبلت وزيرة الرياضة التونسية بالنيابة، سهام العيادي، الخميس الماضي، نظيرها عدنان درجال، لبحث التعاون بين البلدين. وحضر اللقاء، سفير العراق في تونس، ماجد اللجماوي، وعضو اللجنة الفنية الشبابية أكرم عطوان، والوفد المرافق لهم. وكان الوفد العراقي قد حط رحاله في تونس، لحضور ختام فعاليات تظاهرة تونس عاصمة الشباب العربي 2019، وتسلم مفتاح وراية بغداد عاصمة الشباب العربي لسنة 2021. وتم خلال الاجتماع، التباحث حول سبل التعاون المشترك بين تونس والعراق في مجالات الشباب والرياضة والتربية البدنية وتبادل الخبرات والكفاءات. وأشادت سهام العيادي، بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب، لوضع خارطة عمل مشتركة. ودعا درجال، إلى توطيد العلاقات بين البلدين، خاصة مع وجود قواسم مشتركة بين الطرفين.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
25°
35°
الجمعة
36°
السبت

استبيان

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • عينات من سطح القمر تصل إلى الصين
  • جرس “بيغ بن” يخرج عن صمته احتفاء برأس السنة
  • اعتقال رجل ارتقى جناح طائرة
  • اكتشاف أوعية برونزية عمرها 5000 عام في شينجيانغ الصينية
  • مغنية فاقدة للسمع تطلق ألبوماً جديداً
  • الكمّامات هدايا بابا نويل للأردنيين
  • منزل قابل للطي يمكن تركيبه خلال 3 ساعات فقط
  • «كمامات كورونا».. من قشر الباذنجان إلى الألماس
  • ديك يقتل ضابط شرطة

Social Stats

Al Adala 2021 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية