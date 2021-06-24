 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

بنزيما وكريستيانو يحملان فرنسا والبرتغال لثمن نهائي اليورو

بنزيما وكريستيانو يحملان فرنسا والبرتغال لثمن نهائي اليورو
الملحق الرياضي - 1:24 - 24/06/2021 - عدد القراء : 82

تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الفرنسي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء امس الأربعاء، على ملعب بوشكاش أرينا، في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بيورو 2020. أحرز كريستيانو رونالدو هدفي البرتغال في الدقائق 31 و60 من ركلتي جزاء، فيما أحرز كريم بنزيما هدفي الديوك الفرنسية بالدقائق 45+2 من ركلة جزاء و48. وبهذا التعادل، أنهى المنتخب الفرنسي دور المجموعات متصدرا للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بينما تأهل البرتغال أيضًا بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتأهل ضمن أفضل مركز ثالث.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
28°
46°
أحد
46°
الإثنين

استبيان

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • منظم ضربات قلب جديد يحدث ثورة علمية
  • استمر 32 عاماً.. دراسة تكشف عن “أطول زلزال في العالم”
  • “حالتهما صعبة”.. دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها
  • عينات من سطح القمر تصل إلى الصين
  • جرس “بيغ بن” يخرج عن صمته احتفاء برأس السنة
  • اعتقال رجل ارتقى جناح طائرة
  • اكتشاف أوعية برونزية عمرها 5000 عام في شينجيانغ الصينية
  • مغنية فاقدة للسمع تطلق ألبوماً جديداً
  • الكمّامات هدايا بابا نويل للأردنيين

Social Stats

Al Adala 2021 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية