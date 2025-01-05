تحديد موعد بطولة كأس العرب في قطر

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية، الخميس الماضي، أن الاتحاد القطري لكرة القدم سينظم منافسات النسخة 11 لبطولة كأس العرب خلال المدة من 1 إلى 18 كانون الأول ديسمبر 2025 بمشاركة 16 منتخبا. ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” دولة قطر في مايو الماضي، حق استضافة النسخ الثلاث المقبلة من كأس العرب، أعوام 2025 و2029 و2033، وذلك في اجتماعه الـ74 بالعاصمة التايلاندية بانكوك، على أن يكون نظام المشاركة في البطولة من خلال توجيه الدعوات لـ16 منتخبًا عربيا، كما ستكون البطولة غير مدرجة في مواعيد الأجندة الدولية. وأفادت اللجنة الأولمبية القطرية، أن البطولة ستقام على ملاعب كأس العالم التي أقيمت عليها مباريات العديد من البطولات الدولية والعالمية والقارية، بينها مباريات النسخة الأولى لكأس العرب لكرة القدم، ثم مونديال 2022، وليس انتهاء بمباريات كأس العالم للقارات للأندية “الإنتركونتيننتال”. وقالت اللجنة الأولمبية القطرية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: “يستضيف الاتحاد القطري لكرة القدم منافسات كأس العرب لكرة القدم خلال المدة من 1 إلى 18 ديسمبر على ملاعب كأس العالم 2022”. وكانت قطر قد استضافت أواخر عام 2021- على ملاعب كأس العالم- بطولة كأس العرب للمنتخبات في نسختها الأولى التي تقام بالتعاون بين الاتحاد العربي لكرة القدم ونظيره الدولي (فيفا) بمشاركة 16 منتخبا في النهائيات. وتوج المنتخب الجزائري حينها بلقب تلك النسخة التي أعادت الحياة إلى البطولة بنظام جديد، بعد الفوز على نظيره التونسي (2-0) في المباراة النهائية التي جرت على ملعب “البيت”، أحد الملاعب التي كانت تستعد حينها لاستضافة كأس العالم “قطر 2022”. ومن المقرر أن يتم تحديد نظام التصفيات وكيفية التأهل للمرحلة النهائية للبطولة والمنتخبات المشاركة خلال الفترة المقبلة.

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