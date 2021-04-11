تحطيم رقمين عراقيين في منافسات ألعاب القوى

شهدت منافسات اندية العراق بالعاب القوى تحطيم رقمين عراقيين الأول بسباق 100م عن طريق العداء حسين علي ناهي من الميناء وبوقت بلغ 10،32 ثانية، ليحطم رقمه السابق والبالغ (10،42)، وتحقق الرقم الاخر بفعالية الوثب الثلاثي بواسطة اللاعب جاوان بهاء الدين من نادي البيشمركة لمسافة بلغت 11،73م. واسفرت نتائج البطولة عن تتويج الجيش بطلا لفئة الرجال بعد ان جمع (306 نقاط)، وحل الشرطة وصيفا برصيد (256 نقطة)، بينما جاء الميناء بالمركز الثالث بـ( 82 نقطة).واسفرت نتائج فئة النساء عن فوز نادي الجنسية بالمرتبة الاولى برصيد (157 نقطة)، والبيشمركة ثانيا بـ(106 نقاط) ونينوى ثالثا بـ(95 نقطة). وفي فئة الشباب احرز الحلة المركز الاول برصيد (215 نقطة)، بينما جاء البصرة ثانيا بـ(154 نقطة) والجيش ثالثا بـ(124 نقطة)، ولفئة الشابات حل نادي الاتصالات أولا برصيد (143 نقطة)، والزعفرانية ثانيا بـ(112 نقطة) والبيشمركة ثالثا بـ(48 نقطة). وفي فئة الناشئين توج الحلة بطلا برصيد (165 نقطة)، وجاء نادي عفك ثانيا بـ(124 نقطة)، والقوش ثالثا بـ(58 نقطة)، ولفئة الناشئات فاز غاز الشمال بالمركز الاول بعد ان جمع (143 نقطة)، ونال فتاة نينوى المرتبة الثانية بـ(126 نقطة)، وحل فريق السلام ثالثا بـ(103 نقاط). يشار الى ان البطولة التي اقيمت فعالياتها لمدة 3 أيام في مضمار كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالعاصمة بغداد، شهدت مشاركة 163 ناديا لجميع الفئات ومن مختلف المحافظات.

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