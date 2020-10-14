ترجيحات بإقامة افتتاح دوري الكرة في ملعب الحبيبية

نوه وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال الى امكانية اقامة مباراة افتتاح دوري الكرة بين الشرطة والزوراء على اديم ملعب الحبيبية بدلا من الشعب ، مؤكدا ان موعد افتتاح ملعب الحبيبية سيكون قبل نهاية العام الحالي. وقال وزير الشباب في تصريحات اعلامية “ أن البذور الشتوية لم تسبب أي مشكلة بشأن انطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، الا ان الوزارة تسعى إلى إظهار ملعب الشعب في أفضل حلة، وفي حال لم تتم معالجة مشكلة البذور ، فبالامكان ان تقام مباراة الافتتاح بين الزوراء والشرطة على ملعب الحبيبية”. واضاف درجال “ لايوجد موعد محدد لافتتاح ملعب الحبيبية لكنه سيكون نهاية العام الحالي ،مشيرا الى ان هناك بعض الملاحظات والتعديلات بشان الملعب وأيضاً هناك إضافة في موضوع المكان الخاص باستقبال الأشخاص المهمين (vip) بسبب خلل في تصميم المنصة، لكنها ليست مشكلة كبيرة وخلال الأسبوع المقبل ستكتمل الأمور”.

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