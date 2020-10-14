 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

ترجيحات بإقامة افتتاح دوري الكرة في ملعب الحبيبية

ترجيحات بإقامة افتتاح دوري الكرة في ملعب الحبيبية
الملحق الرياضي - 1:49 - 14/10/2020 - عدد القراء : 241

نوه وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال الى امكانية اقامة مباراة افتتاح دوري الكرة بين الشرطة والزوراء على اديم ملعب الحبيبية بدلا من الشعب ، مؤكدا  ان موعد افتتاح ملعب الحبيبية سيكون قبل نهاية العام الحالي. وقال وزير الشباب في تصريحات اعلامية “  أن البذور الشتوية لم تسبب أي مشكلة بشأن انطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، الا ان الوزارة تسعى إلى إظهار ملعب الشعب في أفضل حلة، وفي حال لم تتم معالجة مشكلة البذور ، فبالامكان ان تقام مباراة الافتتاح بين الزوراء والشرطة على ملعب الحبيبية”. واضاف درجال “ لايوجد موعد محدد لافتتاح ملعب الحبيبية لكنه سيكون نهاية العام الحالي ،مشيرا الى  ان هناك بعض الملاحظات والتعديلات بشان الملعب وأيضاً هناك إضافة في موضوع المكان الخاص باستقبال الأشخاص المهمين (vip) بسبب خلل في تصميم المنصة، لكنها ليست مشكلة كبيرة وخلال الأسبوع المقبل ستكتمل الأمور”. 

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
26°
32°
الإثنين
32°
الثلاثاء

استبيان

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • سامسونغ تنفرد بعيدا عن المنافسين وتطرق باب تقنيات 6 جي
  • تونسيون يطورون برنامج ذكاء اصطناعي يرصد أعراض كوفيد – 19
  • عقاقير بيولوجية تحدث ثورة في علاج الصدفية
  • “تاريخ الفن السينمائي في العالم” لجورج سادول في نسخة عربية جديدة
  • دراما مترهلة تعجّ بالثغرات رغم الميزانية الضخمة وتعدد النجوم.
  • تصميم هاتف لم يسبق له مثيل!
  • عائلته تكشف الحالة الصحية للفنان المصري محمود ياسين
  • هجوم شرس على ياسمين صبرى من أجل عيون “عمرو أديب”
  • جزائري يصنع من جدران البيوت لوحات فنية

Social Stats

Al Adala 2020 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية