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دهوك يفرض التعادل على الشرطة.. وعبد الواحد يقول: سنغير طريقة لعبنا

دهوك يفرض التعادل على الشرطة.. وعبد الواحد يقول: سنغير طريقة لعبنا
الملحق الرياضي - 3:20 - 17/12/2024 - عدد القراء : 101

حسم التعادل السلبي مباراة الشرطة وضيفه دهوك، التي جمعتهما مساء الاثنين، والمؤجلة عن الجولة السابعة من دوري نجوم العراق. ورفع التعادل رصيد الشرطة إلى النقطة 18، في المركز السابع، بفارق الأهداف عن أربيل السادس، ونفط ميسان الخامس. كما ارتفع رصيد دهوك إلى النقطة 12، في المركز 13، بفارق الأهداف عن الميناء، صاحب المركز 14. وشهد المباراة مؤجلة أيضا عن الجولة ذاتها، فاز بها القوة الجوية (1-0) على مستضيفه نفط ميسان، في اللحظات الأخيرة.

مدرب الشرطة:

وقال مدرب الشرطة، حسين عبد الواحد، إنهم سيغيرون طريقة اللعب في المباريات المقبلة، للعودة إلى طريق الانتصارات في دوري نجوم العراق. وأضاف مدرب الشرطة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: “هذا حال كرة القدم، فيها فوز وخسارة، واليوم لاعبونا قدموا مباراة جيدة جدا، وكنا قريبين من كسب النقاط، لكننا أضعنا فرصا سهلة للتسجيل، بعد الضغط الهجومي لفريقنا”. وأردف عبد الواحد: “لدينا مباراتان مع الكهرباء والميناء، سنغير فيهما طريقة اللعب، من أجل كسب النقاط والعودة للصدارة”. ومن جانبه، قال حارس مرمى الشرطة، أحمد باسل، خلال المؤتمر ذاته: “المباراة كانت صعبة للغاية، مع فريق من الفرق المميزة، وقد شكل خطورة على مرمانا”. وواصل: “خلال الشوط الثاني كنا الأفضل، لكن النهايات كانت سلبية، ولم يستثمرها لاعبونا.. وإن شاء الله في قادم المباريات، سنفرح جماهيرنا الوفية”.

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