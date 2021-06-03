ديوكوفيتش يتقدم بسهولة في رولان جاروس

صعد نوفاك ديوكوفيتش، بسهولة للدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد فوزه 6-2 و6-4 و6-2 على الأمريكي تينيس ساندجرين، الثلاثاء، في أول مباراة للرجال تقام في الفترة المسائية. ومع عدم السماح للجماهير بالحضور في ملعب فيليب شاترييه، بسبب حظر التجول المحلي، فاز اللاعب الصربي على منافسه دون عناء. وواجه ديوكوفيتش، بعض الصعوبات في المجموعة الثانية، لكن منافسه ساندجرين لم يشكل أي خطورة تذكر. وكانت المجموعة الثالثة الأكثر سهولة بعدما فاز ديوكوفيتش بـ 5 أشواط متتالية، لتبدو المواجهة حصة تدريب. وسيواجه ديوكوفيتش، في الدور الثاني، بابلو كويفاس. وأبدى ديوكوفيتش، اعتزازه بخوض أول مباراة ليلية في منافسات الرجال برولان جاروس. وقال اللاعب الصربي إنه كان يفضل اللعب أمام الجماهير مثلما فعل الأسبوع الماضي في بلجراد، حيث فاز باللقب. وأضاف في مقابلة بعد المباراة “يشرفني أن أخوض أول مباراة ليلية في منافسات الرجال في رولان جاروس. على أقل تقدير كان الأمر مثيرا للغاية، لقد أحببت الظروف وطريقة اللعب والطريقة التي أتحرك بها، سار الأمر بصورة جيدة”. وتابع “قدم تينيس أداء جيدا للغاية. لقد تحدى إرسالي، وفي المجموعة الثانية كان لديه 6 فرص لكسر الإرسال”. ونوه “الأجواء كانت هادئة، في وجود الجماهير كان من الممكن أن يكون السيناريو المثالي والإعداد المثالي، لكن آمل أن تكون هذه هي المباراة الأخيرة دون جمهور في البطولة”.

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