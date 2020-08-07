رسمياً.. برشلونة يعزز هجومه بصفقة برازيلية

دولية: متابعة العدالة

أعلن برشلونة رسمياً، تعاقده مع صفقة هجومية جديدة من الدوري البرازيلي. وبحسب الموقع الرسمي لبرشلونة، حصل النادي على توقيع لاعب ساو باولو البرازيلي جوستافو مايا (19 عامًا) عقود انتقاله للبارسا حتى 30 يونيو/ حزيران 2025. ويشمل عقد اللاعب مع برشلونة شرطا جزائيا بقيمة 300 مليون يورو. وأنهى برشلونة الصفقة لصالحه مقابل 4.5 مليون يورو، حيث سبق وأن دفع مليون يورو لضمان خيار شراء للاعب، قبل أن يدفع المبلغ المتبقي البالغ 3.5 مليون يورو لتنفيذ خيار الشراء. ووُلد مايا في برازيليا في يناير/ كانون الثاني 2001، ووصل إلى ساو باولو في سن 14 عاما، بعد اجتياز 3 اختبارات، حيث استقر في أكاديمية النادي البرازيلي منذ ذلك الحين. ومثّل مايا منتخبات البرازيل للناشئين تحت سن 16 و17 عامًا، حيث يجيد في مركز الجناح

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