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رسمياً.. مواعيد مباريات الشرطة في دوري أبطال اسيا

رسمياً.. مواعيد مباريات الشرطة في دوري أبطال اسيا
الملحق الرياضي - 2:12 - 07/08/2020 - عدد القراء : 390

بغداد: متابعة العدالة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دوري أبطال آسيا عن مواعيد المباريات خلال الشهر المقبل. ويمثل العراق في المنافسة نادي الشرطة، حيث ستكون جميع مباريات القيثارة الخضراء في استاد خليفة المونديالي في قطر.

وادناه جدول المباريات:

– الشرطة VS الأهلي السعودي (الذهاب).. 14-09… الساعة السادسة مساء

– الشرطة VS الأهلي السعودي (الإياب).. 17-09… الساعة السادسة مساء

– الشرطة VS الاستقلال الإيراني (الإياب).. 20-09… الساعة التاسعة مساء

– الشرطة VS الوحدة الإماراتي (الإياب).. 23-09… الساعة السادسة مساء

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