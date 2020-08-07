رسمياً.. مواعيد مباريات الشرطة في دوري أبطال اسيا

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

صدق الله العلي العظيم