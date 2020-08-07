رسمياً.. مواعيد مباريات الشرطة في دوري أبطال اسيا

بغداد: متابعة العدالة
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دوري أبطال آسيا عن مواعيد المباريات خلال الشهر المقبل. ويمثل العراق في المنافسة نادي الشرطة، حيث ستكون جميع مباريات القيثارة الخضراء في استاد خليفة المونديالي في قطر.
وادناه جدول المباريات:
– الشرطة VS الأهلي السعودي (الذهاب).. 14-09… الساعة السادسة مساء
– الشرطة VS الأهلي السعودي (الإياب).. 17-09… الساعة السادسة مساء
– الشرطة VS الاستقلال الإيراني (الإياب).. 20-09… الساعة التاسعة مساء
– الشرطة VS الوحدة الإماراتي (الإياب).. 23-09… الساعة السادسة مساء