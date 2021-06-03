رونالد دي بور: إقامة مونديال قطر في الشتاء قرار حكيم .. وفرنسا المرشح الأول لليورو

أكد نجم الكرة الهولندية السابق رونالد دي بور، أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، باستضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022 في فصل الشتاء، كان قرارا حكيما سيأتي بنتائج إيجابية. وعقد دي بور مساء الثلاثاء، حوارا مفتوحا بالفيديو كونفرانس ، بحضور مجموعة من وسائل الإعلام العربية، بمناسبة تعيينه سفيرا لمونديال قطر 2022. وأجاب: “إقامة كأس العالم في نوفمبر في مصلحة كرة القدم، حيث سيكون اللاعبون أفضل بدنيا من نهاية حزيران/يونيو”.

مونديال الشتاء

وأشار دي بور خلال المؤتمر الذي نظمته اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية عبر الفيديو، إلى أن اللاعبين عادة ينهون الموسم الكروي مع شعورهم بالإجهاد والتعب، وهو ما ظهر جليا خلال نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي بين تشيلسي ومانشستر سيتي. وأوضح أن إقامة المونديال في الشتاء “تجربة جديدة علينا أن نعيشها للحكم عليها”، لا سيما وأن إقامة المونديال في الصيف، سيكون أمرا في غاية الصعوبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة كثيرا في قطر خلال تلك الفترة، كما هو الحال في دول أخرى حول العالم. وأجاب دي بور عن سؤال آخر لكووورة، بشأن المرشحين للمنافسة على لقب كأس أوروبا هذا الشهر، فكان صريحا عندما وضع المنتخب الفرنسي على قمة المرشحين، لما يمتلكه من لاعبين مميزين، ولم يستبعد إسبانيا كذلك بعد فوزها الساحق على ألمانيا بسداسية نظيفة قبل أشهر.

الحصان الأسود

ويعتقد دي بور أن منتخب بلاده الذي يقوده شقيقه فرانك، لديه فرصة لتقديم عروض قوية في نهائيات كأس أمم أوروبا هذا الشهر، معتبرا أن هولندا بإمكانها أن تكون الحصان الأسود في البطولة، كما فعل المنتخب البرتغالي في النسخة الأخيرة عندما أحرز اللقب. واعتبر دي بور أن غياب فيرجيل فان دايك عن صفوف هولندا للإصابة، نبأ غير جيد، مشيرا إلى أنه يمكن تعويضه في ظل وجود مدافعين مميزين مثل ستيفان دي فري. ولم يستبعد دي بور حامل اللقب المنتخب البرتغالي، الذي “يملك تشكيلة رائعة لكنه ليس مرشحا”، وقال “لا تنسوا البرتغال لديهم فريق مميز، كما لا يمكن استبعاد ألمانيا وآمل في أن تحقق إنجلترا نتيجة طيبة مع لاعبيها الشبان المتعطشين”.

جاهزية قطر

وخلال اللقاء الصحفي، تحدث دي بور عن استعدادات قطر لاستضافة المونديال، قائلا “الاستعدادات تسير على نحو جيد، أعتقد أن هناك جاهزية بنسبة 95%”. وواصل “قطر كما تعلمون دولة صغيرة، حيث لديك شعور حقيقي في كل مكان بأن هناك كأس عالم سيقام، لست مضطرا للسفر بين المدن. يمكنك مشاهدة 3 مباريات في اليوم”.

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