زيدان يجهز مفاجأة كبرى لمانشستر سيتي

دولية: متابعة العدالة

أفاد تقرير صحفي إسباني، الخميس، بأن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يجهز مفاجأة كبرى لمانشستر سيتي. ويحل ريال مدريد ضيفًا على السيتي، غدًا الجمعة، بملعب الاتحاد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وخسر ريال مدريد لقاء الذهاب على ملعبه “سانتياجو برنابيو” بنتيجة (2-1)، وبالتالي يحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل. وبحسب موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، فإن زيدان يخطط للاعتماد على البرازيلي كاسيميرو، لاعب الوسط، كقلب دفاع بجوار رافائيل فاران، لتعويض غياب سيرجيو راموس، الذي تلقى بطاقة حمراء في لقاء الذهاب. وأوضح التقرير أن زيدان يثق في موهبة لاعبيه، وقدرتهم على تجاوز عقبة السيتي، وأن كل شيء ممكن بالجهد والعمل، لكنه سيلجأ إلى عامل المفاجأة، بإشراك كاسيميرو في مركز غير متوقع. وأشار الموقع، إلى أن هذا الخيار لن يتصوره جوارديولا، الذي سيبني خططه على وجود كاسيميرو في مركزه المعتاد بوسط الميدان

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