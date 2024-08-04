شباب العراق يتغلبون على البحرين

فاز المنتخب العراقي للشباب على نظيره البحريني (3-0) وديًا، خلال المباراة التي أقيمت السبت، في ملعب المدينة الرياضية بالبصرة. وسجل ثلاثية المنتخب العراقي كل من: حسين فاهم وأيمن لوي وكرار جعفر. وقاد المواجهة طاقم تحكيمي مكون من: الحكم الدولي أحمد كاظم وكرار عباس وكرار عبد الكريم، والمقيم خليل إبراهيم. وجاءت المباراة ضمن استعداداتِ المنتخب العراقي الشاب لخوض تصفيات كأس آسيا، التي ستنطلق في 21 سبتمبر/أيلول المقبل. ويتواجد أسود الرافدين في مجموعة تضم إلى جانبهم منتخبات: تايلاند والفلبين وبروناي. ويتأهل بطل المجموعة لنهائيات كأس آسيا، كما تصعد أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني، في تصفيات مجاميع القارة، إلى النهائيات أيضا.

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