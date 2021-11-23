شباب العراق يهزمون البحرين برباعية نظيفة.. والنعيمي يبرر الخسارة

حقق منتخب شباب العراق فوزا كبيرا على نظيره البحريني برباعية نظيفة في ثاني مواجهاته ضمن منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في مدينتي البصرة وأربيل بالعراق. سجل أهداف شباب العراق الآي علي بالدقيقة 39 وبلند عمر في الدقيقة 43 وعبد القادر أيوب بالدقيقة 57 وعبد الرزاق قاسم في الدقيقة 74. ورفع المنتخب العراقي للشباب رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة فيما تجمد رصيد البحرين عند النقطة الثالثة بالمركز الثاني. وشهد الشوط الأول ضغطا عراقيا واضحا في ظل تراجع المنتخب البحريني، ولاحت أول فرصة بتسديدة للاعب بلند عمر اصطدت بقدم المدافع وتحولت إلى ركنية، وحاول أمير محمد بتسديدة هائلة ردها الحارس البحريني. واكتفى المنتخب البحريني بالدفاع عن مرماه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة والتي لم يكتب لها النجاح.

هدفان سريعان

استمر الضغط العراقي حتى الدقيقة 39 ليثمر عن تسجيل الهدف الأول بأقدام اللاعب الآي علي الذي مرر كرة عرضية إلا أن كرته اصطدت بقدم المدافع البحريني لتغالط الحارس وتسقط خلفه ولم تفلح محاولات الحارس لتدخل الكرة إلى الشباك. وبعدها تمكن المنتخب العراقي من تعزيز النتيجة عبر اللاعب بلند عمر الذي استغل تمريرة بينية حولها إلى أقصى الزاوية اليسرى بباطن قدمه ليسجل الهدف الثاني للمنتخب العراقي.

ضغط عراقي

وفي الشوط الثاني واصل منتخب شباب العراق ضغطه على مرمى نظيره البحريني وتمكن من تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 57 عبر اللاعب عبد القادر أيوب الذي استغل تمريرة بينية من علي صادق. وباغت عبد الرزاق قاسم لاعب العراق، حارس المنتخب البحريني بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة استقرت في الشباك معلنة عن الهدف الرابع.

عماد محمد:

كما أكد مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، أن الفوز على منتخب البحرين للشباب برباعية نظيفة، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا دون 20 سنة، يعد خطوة باتجاه تصحيح مسار الكرة العراقية. وقال محمد في تصريحات صحفية “المنتخب البحريني لعب بواقعية وأحرجنا في بداية الشوط الأول، لكننا حسمنا المباراة وحققنا الفوز برباعية”. وأضاف “غزارة الفرص التي حصل عليها لاعبونا وراء الحسم والفوز بالمباراة”. وبين “الانتصار لا يعني الفوز باللقب، ما زلنا في بداية الطريق، الفوز في مباراتين لا يعني النجومية، كرة القدم هي عطاء وتنافس دائم واحترام مستمر للخصوم”. وأشار “الفوز خطوة باتجاه التصحيح في الكرة العراقية، بالوقت الحالي نعاني من انتكاسات متواصلة وبالتالي علينا أن نبني قاعدة حقيقية تكون نواة للمستقبل”. وقدم محمد شكره للجماهير العراقية الداعمة للفريق، والتي حضرت بكثافة في الملعب.

النعيمي يبرر

برر عادل النعيمي مدرب منتخب شباب البحرين، الخسارة أمام منتخب العراق، مساء الاثنين، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا. وقال النعيمي في تصريحات بعد المباراة: “فريقنا لم يكن الطرف الأفضل في المواجهة ، وهناك فارق كبير في الإمكانيات بين الفريقين، ومنتخب العراق يضم بصفوفه لاعبين محترفين ولاعبين محليين بمستوى عال”. وزاد عادل النعيمي: “في البحرين لا يوجد دوري لفئة الشباب، وبالتالي معاناتنا كبيرة مقارنة بالمنتخب العراقي الذي استعد بشكل جيد للبطولة، وبالتالي حصلوا على فرص تمت ترجمتها إلى أهداف”. وأتم مدرب منتخب شباب البحرين: “المنتخب العراقي استحق الفوز وعلينا معالجة الأخطاء التي رافقت مباراتنا اليوم، من أجل تصحيح مسارنا في البطولة، حيث ما زالت أمامنا مباراتين مهمة في البطولة”.

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