الزوراء يقسو على الجوية.. وزاخو ينتزع وصافة الدوري.. والقاسم يتغلب على الحدود برباعية

فاز الزوراء (3-1) على ضيفه القوة الجوية، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة ال 12 من دوري نجوم العراق. وتقدم الزوراء بهدف مبكر بعد مرور 7 دقائق، عن طريق لاعبه حسن عبد الكريم، قبل أن يتعادل زيد تحسين للقوة الجوية، بالدقيقة 23. وعاد أصحاب الأرض للتقدم مرة ثانية، بواسطة علي يوسف في الدقيقة 79، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث من ركلة جزاء، بالدقيقة 90+8. ورفع الفوز رصيد الزوراء إلى النقطة 22، في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن زاخو الوصيف، والشرطة صاحب المركز الرابع. في المقابل، توقف رصيد القوة الجوية عقب الخسارة عند النقطة 27، لكنه ما زال في الصدارة.

زاخو / الكرخ

كما فاز زاخو (2-0) على ضيفه الكرخ، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، وسجل محمود الأسود لزاخو، بعد مرور 9 دقائق، قبل أن يعزز زميله جوستافو هينريك التقدم بهدف ثان، في الدقيقة 85. ورفع الفوز رصيد زاخو إلى النقطة 22، في وصافة مؤقتة لجدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن الشرطة صاحب المركز الثالث، الذي تتبقى له مباراة الجولة ال12. في المقابل، توقف رصيد الكرخ بعد الخسارة عند النقطة 11، في المركز ال18، بفارق الأهداف عن نفط البصرة، صاحب المركز ال17.

القاسم / الحدود

وفاز القاسم بنتيجة (4-2) على الحدود، وتقدم الحدود بعد مرور 16 دقيقة، عن طريق أثير صالح، قبل أن يرد القاسم بثنائية عن طريق لاعبيه سيف رشيد والحارث حاتم في الدقيقتين 39 و40. وعزز سيف رشيد، من تقدم فريق القاسم، بهدف ثالث في الدقيقة 46، قبل أن يقلص الحدود، النتيجة، بهدف في الدقيقة 74 عن طريق فيكتور كوستا. واختتم لاعب القاسم حسين عبد الواحد، المباراة، بتسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 88. ورفع القاسم رصيده إلى 14 نقطة في المركز 15 بجدول الترتيب، بفارق الأهداف عن نوروز الذي تراجع إلى المركز 16. فيما توقف رصيد الحدود عقب الخسارة عند 3 نقاط في ذيل الترتيب.

نوروز / ديالى

فاز فريق نوروز بنتيجة 2-1، على ضيفه ديالى، خلال المباراة التي جمعتهما عصر الجمعة، وتقدم نوروز بهدف أول، بعد مرور 60 دقيقة عن طريق لاعبه أحمد محمود، ثم عزز زميله أسو رستم، تقدم أصحاب الأرض، من ركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة (90+3). وقلص اللاعب أحمد تركي، النتيجة بهدف لصالح ديالى في الدقيقة (90+11) من عمر المباراة. الفوز رفع رصيد نوروز إلى 14 نقطة في المركز 15 بجدول ترتيب المسابقة المحلية. فيما توقف رصيد فريق ديالى، عقب الخسارة، عند 4 نقاط في المركز 19 (قبل الأخير) بجدول ترتيب دوري نجوم العراق.

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