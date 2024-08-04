كاساس عن التجديد: أخبار زائفة!

كشف المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس حقيقة ما يتردد عن توصله لاتفاق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم لتجديد تعاقده بالقيمة المالية التي يرغب في الحصول عليها. ونقلت القناة الرابعة الرياضية، على لسان المدرب الإسباني، السبت قوله: “لا يوجد أي شيء جديد حول الاتفاق على قيمة العقد مع الاتحاد العراقي، بعض الناس تنشر أخبارا مزيفة بهذا الخصوص”. وكان المدرب الإسباني قد تولى القيادة الفنية لمنتخب العراق في نوفمبر/تشرين الثاني 2022؛ حيث قاد أسود الرافدين في 22 مباراة فاز في 16 منها وتعادل مرة وخسر 5. وأشارت تقارير صحفية محلية في وقت سابق إلى أن المدرب الإسباني قد طلب زيادة تعاقده مع الاتحاد العراقي لكرة القدم بقيمة مليون دولار فوق راتبه الحالي المقدر ب 730 ألف دولار.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus