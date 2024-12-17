كاساس يضيف لاعبا لقائمة العراق في خليجي 26

قرر الجهاز الفني لمنتخب العراق بقيادة الإسباني كاساس إضافة لاعب إلى قائمته النهائية التي سيخوض بها منافسات خليجي 26. وتنطلق كأس الخليج في الكويت يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري وتستمر حتى 3 يناير/كانون الثاني 2025. وأوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبر بيان رسمي الإثنين، أن الجهاز الفني قرر ضم لاعب القوة الجوية زيد تحسين لقائمة خليجي 26. وأوضح أن القرار صدر “بعدما تماثل اللاعب للشفاء بعدما كان يؤدي برنامجه التأهيلي والعلاجي بمستشفى اسبيتار” في قطر. وينضم زيد تحسين للقائمة بجانب زميله في القوة الجوية مصطفى سعدون؛ علما بأن اتحاد الكرة كان قد وجه باستدعاء لاعبين اثنين فقط من كل نادِ بالقائمة النهائية. وكانت قرعة بطولة خليجي 26 قد أوقعت منتخب العراق في المجموعة الثانية، رفقة السعودية والبحرين واليمن. وكان منتخب العراق قد حصد لقب خليجي 25 على أرضه ووسط جماهيره، بعد الفوز المثير على عمان بنتيجة 3-2.وكانت القائمة النهائية التي أعلنها كاساس كالتالي:

حراس المرمى: جلال حسن – كميل سعد – محمد حسن.

المدافعون: ريبين سولاقا – علي عدنان – آدم طالب – علي فايز – مناف يونس – مهند جعاز – مصطفى سعدون – ميرخاس دوسكي .

لاعبو الوسط: هلو فائق – بيتر كوركيس – زيدان إقبال – أمجد عطوان – إبراهيم بايش – علي جاسم – لوكاس شليمون – ماركو فرج – أمير العماري – سعد عبد الأمير.

المهاجمون: أحمد ياسين – يوسف الأمين – أمين الحموي – مهند علي – أيمن حسين – علي يوسف.

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