لاعبو منتخبنا يؤكدون جاهزيتهم لخطف الأضواء في تحدي كأس الخليج

أكد لاعبو منتخبنا الوطني، عزمهم على تقديم أداء مميز خلال منافسات بطولة كأس الخليج، التي تنطلق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في الكويت، وسط استعدادات مكثفة ومشاعر التفاؤل التي تسود المعسكر التدريبي المقام في قطر. وقال لاعب المنتخب الوطني، بيتر كوركيس، في تصريح للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الاثنين: إن” الاستعدادات مستمرة على قدم وساق في قطر، معبراً عن شعوره بالانسجام الكبير داخل المجموعة منذ انضمامه للمنتخب”، مضيفاً أن “لدينا قائمة قوية من اللاعبين وديناميكية جيدة ظهرت خلال التدريبات الجماعية، وهناك شعور بالاستقرار وتماسك كبير بين أفراد الفريق، ما يمنحنا الإصرار على تقديم أفضل ما لدينا في البطولة”. من جانبه، أكد اللاعب علي يوسف، أن” اللاعبين يتمرنون بتركيز عالٍ لتحقيق تطلعات الجماهير الوفية والجهاز الفني”، مشيرا الى أن” البطولة ستكون صعبة، فجميع المنتخبات تطمح إلى التتويج، سواء لتعويض غيابها الطويل عن الألقاب أو لمصالحة جماهيرها”. ولفت يوسف الى أن” تمثيل المنتخب، شرف كبير، ونتمنى أن نكون على قدر الثقة التي وضعها فينا المدرب كاساس والجماهير العراقية”. بدوره، أعرب اللاعب، آدم رشيد عن فخره بتمثيل العراق في بطولة الخليج، واصفاً المشاركة بأنها ثمرة العمل الشاق الذي بذله خلال الفترة السابقة”، وأضاف: “حتى دقائق قليلة من المشاركة ستساعدني على الانطلاق في مسيرتي المهنية بأفضل صورة”.

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