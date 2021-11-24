ماجواير: لعبنا بخوف كبير أمام فياريال.. ورونالدو رجل المباراة

أبدى هاري ماجواير، قائد مانشستر يونايتد، سعادته بالفوز 2-0 على فياريال، وضمان بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وسجل رونالدو، الهدف الأول للمانيو في الدقيقة 78، وأضاف جادون سانشو، الهدف الثاني في الدقيقة 90. وقال ماجواير في تصريحات لشبكة بي تي سبورت “هذه نتيجة هائلة بالنسبة لموسمنا، لم نمر بلحظات جيدة في آخر شهرين”. وتابع “كنا بحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل موسمنا وجماهيرنا، أردنا التأكد من أن البداية ستكون من هنا”. وأضاف “كانت الأمور صعبة في الشوط الأول، أعتقد أن اللاعبين الذين شاركوا من مقاعد البدلاء ساعدونا في التقدم، وكان المستوى جيدًا بالشوط الثاني”. ونوه “كان تركيزنا ينصب على تحقيق النتيجة، الخروج من ملعبك في أوروبا يتطلب الصلابة، حصلنا على ما نستحقه في النهاية”. وزاد “أردنا أن نكون في المقدمة والتمتع بالنزعة الهجومية، ربما لعبنا بخوف كبير في الشوط الأول، لكن تحدثنا عن ذلك، وجاء الهدف الأول من الضغط”. وأتم “رونالدو رائع، نحتاج للعودة إلى صلابتنا، وإذا حققنا ذلك فستكون لدينا عدة فرص للفوز بالمباريات”. وقد حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، جائزة رجل مباراة فريقه التي تغلب خلالها الشياطين الحمر على مضيفه فياريال بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وسجل رونالدو الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 78، مستغل خطأ كبيرًا بين حارس فياريال جيرونيمو رولي ومتوسط الميدان إيتيان كابوي، ليسدد كرة ساقطة سكنت الشباك.

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