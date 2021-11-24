مدرب الزوراء يطالب بإبعاد لاعبين اثنين من صفوف النادي

طالب مدرب نادي الزوراء لكرة القدم عصام حمد، بإبعاد لاعبين اثنين من النادي لأسباب انضباطية. وذكر مصدر رياضي، ان “عصام حمد ابعد احمد فاضل ومنتظر محمد من تدريبات النادي الاثنين الماضي وقدم طلبا إلى الادارة بضرورة ابعادهما عن الفريق بشكل نهائي”. وأكد المصدر، ان “سبب الأبعاد هو خلاف نشب بين حمد واللاعب احمد فاضل من جهة ومن جهة اخرى مطالبات اللاعب منتظر محمد بضرورة اشراكه بالمباريات كونه لاعب منتخب وطني”. وأشار إلى أن “منتظر محمد تم تبليغه بعدم الانخراط بتمرينات الفريق من الآن فصاعداً”. ويحتل النوارس المركز الثالث مع نهاية الجولة العاشرة للدوري الممتاز بـ22 نقطة خلف كل نادي الشرطة الذي يقف بالصدارة بـ26 نقطة والقوة الجوية صاحب المركز الثاني بـ22، مع امتلاك الزوراء مباراة مؤجلة مع نادي الديوانية.

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