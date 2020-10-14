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مدرب شباب العراق يوجه الدعوة ل4 محترفين

مدرب شباب العراق يوجه الدعوة ل4 محترفين
الملحق الرياضي - 1:47 - 14/10/2020 - عدد القراء : 189

خاطبت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أندية 4 لاعبين مغتربين، وذلك من أجل تفريغهم لصفوف منتخب الشباب بقيادة المدرب قحطان جثير، لوديتي قطر بالرابع عشر والسابع عشر من الشهر المقبل في الدوحة، تحضيرا لبطولة آسيا تحت 19 عاما، التي تم تأجيلها إلى بداية عام 2021. وأرسلت الهيئة التطبيعية، خطاباً رسميا للأندية التي تم التوجيه الدعوة لهم، وهم “الحارس نديم ناظم (فالكنبرج السويدي) وكاردو كاميران صديق (كرستال بالاس الإنجليزي) وعلي الحمادي (سوانزي ستي الإنجليزي) ومتين ديار صالح (بروندبي الدنماركي)”. وكانت الهيئة التطبيعية قد أنهت في وقت سابق، الأوراق الإدارية للاعبين الـ4 المدعوين لصفوف المنتخب بإصدار جواز سفر عراقي، فيما سيتم إنهاء أوراق اللاعبين الثلاثة الآخرين خلال الفترة المقبلة، وهم “علي باسل الموسوي (كوبنهاكن الدنماركي) وأيسن اسحاق (ملبورن فيكتوريا الأسترالي) وأمين نوفل الدخيل (ستاندرلييج البلجيكي)”.

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