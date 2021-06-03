منتخبنا الوطني أول الواصلين إلى البحرين

شنيشل: منتخب العراق قريب من التأهل.. ومعسكر البصرة مفيد

وصل منتخبنا الوطني العراقي إلى البحرين تمهيداً للمشاركة في الجولات المتبقية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثالثة في البحرين من 3 حتى 15 يونيو/ حزيران الحالي. وجاء وصول المنتخب العراقي إلى البحرين عبر طائرة. وضمت قائمة المدرب كاتانيتش: جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل وعلي فائز وميثم جبار وكرار عامر وبشار رسن ومحمد قاسم وعلي حصتي وحسين علي وعلاء عبدالزهرة وأيمن حسين وعلاء مهاوي ومصطفى محمد وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وأمجد عطوان وصفاء هادي وسجاد جاسم وإبراهيم بابش وشبركو كريم ومهند علي ومحمد داوود وهمام طارق. ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، وسيلعب أمام كمبوديا الإثنين القادم ثم مع هونج كونج يوم الجمعة وسيختتم مشواره بلقاء إيران يوم الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران الحالي.



شنيشل:

وأوضح مدرب فريق الزوراء راضي شنيشل أن المنتخب العراقي يملك المؤهلات لتجاوز المجموعة الثالثة وبلوغ التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكأس آسيا 2023. وقال شنيشل: “بعض اللاعبين الذين لم يظهروا بالمستوى المطلوب في المباريات الودية سيكونون في وضع أفضل في المباريات الرسمية، هذا ما تعودنا عليه”. وأكد ضرورة احترام خيارات المدير الفني كاتانيتش، ودعمه. وشدد على أن “معسكر البصرة عاد بالفائدة على المنتخب، وكانت فائدته ستزيد لولا غياب لاعبي الشرطة عن المباراتين الوديتين”. وأشار إلى أن منتخب العراق مطالب بدخول المباريات الثلاث بعزيمة عالية. وأوضح: “الفرصة سانحة للتأهل ومن ثم التفكير بالإعداد للمرحلة النهائية من التصفيات، بتوفير مباريات مميزة للمنتخب ومعسكرات جيدة، لأن المرحلة الأخيرة ستكون قوية جدا”. وقال شنيشل إن انسحاب كوريا الشمالية لن يؤثر بشكل كبير على المجموعة الثالثة التي يتصدرها العراق. وتابع: “الفوز في مباراتي كمبوديا وهونج كونج سينقلنا بدرجة كبيرة إلى المرحلة النهائية، وعلينا أن نصارع على المركز الأول لتجنب الفريق الكبيرة في التصفيات النهائية”. من جهة اخرى كشف الطبيب الخاص للمنتخب الوطني قاسم الجنابي، الثلاثاء، عن الوضع الصحي للاعبين قبل التصفيات. وقال الجنابي: إن “المنتخب الوطني لا يعاني من إصابات سوى إصابة اللاعب ابراهيم بايش ،الذي من الممكن أن يشترك في المباراة قبل الأخيرة أو الأخيرة في التصفيات”. وأضاف أن “بايش يحتاج الى استشفاء عضلي لمدة ثلاثة أسابيع من تاريخ الإصابة ،وهو في تحسن مستمر وستتم إعادة فحصه في البحرين”، مشيراً الى أن “القوة البدنية للمنتخب بنفس مستوى منتخبي إيران وكوريا الجنوبية ،وأن لاعبي المنتخب يمتلكون قوة بدنية ولياقة عالية”.



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