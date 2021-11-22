منتخبنا لشباب الكرة يشارك ببطولة “ايرثلنك ” غرب آسيا

غادرت بعثة منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003 إلى مدينة أربيل للمشاركة في بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب التي افتتحت السبت الماضي وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل بمدينتي البصرة وأربيل، وذلك بمشاركة 9 منتخبات تم توزيعها على مجموعتين ، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات سوريا والأردن ولبنان ، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات العراق، وفلسطين، واليمن، والبحرين، والكويت. واختار الإسباني فرانك أورتيجا 23 لاعباً للمشاركة في هذه البطولة هم : حامد محمد /العين/ صالح عيسى /الظفرة/ نبيل فيروز /الفجيرة/ محمد اليماحي ، عبدالله خيري ، علي محمد /الجزيرة/ حسن عبدالله ، جمال السعدي /النصر/ عوض محمد ، منصور سعيد ، منصور صالح /الوحدة/ محمد فؤاد /الوصل/ حميد المهري ، خميس أحمد /بني ياس/ مرزوق راشد /حتا/ سلطان عادل /اتحاد كلباء/ أحمد مال الله ، خليفة خميس ، سيف ياقوت ، موسى عبدالله /شباب الأهلي/ نواف جاسم ، ضاري فهد ، بدر إبراهيم /الشارقة/ . ويفتتح منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الأردن يوم 23 نوفمبر، ويواجه في المباراة الثانية منتخب لبنان يوم 25 ، ويلعب مع منتخب سوريا يوم 27 نوفمبر في ختام مباريات دور المجموعات. ووفقاً لنظام البطولة ، تُلعب مباريات دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة ، ويتأهل أول كل مجموعة إلى المباراة النهائية .

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