من سيتوج بالنسخة العاشرة في أبطال ‫كأس العرب؟

ترتقب الجماهير العربية انطلاق بطولة كأس العرب لكرة القدم في الـ30 من تشرين الثاني الجاري بعد توقف دام تسع سنوات، حيث أقيمت النسخة الأخيرة العام 2012 وتوج بها المنتخب المغربي. وبالرغم من أن كأس العرب بطولة عريقة أقيمت لأول مرة العام 1963 في لبنان وبمشاركة خمسة منتخبات، إلا أنها لم تلعب طوال الـ58 عاماً السابقة سوى تسع مرات، وذلك لأسباب عديدة أبرزها أن الطابع السياسي طغى عليها. وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب في الفترة الممتدة بين 30 من الشهر الحالي و18 كانون الاول المقبل، بمشاركة 16 منتخبا عربيا في النهائيات، وستلعب البطولة للمرة الأولى في تاريخها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي اختارها بدلا من كأس القارات لاختبار قدرات الدول الخليجية على تنظيم كأس العالم في شتاء 2022. ونستعرض في هذا الرصد أبطال أبطال كأس العرب للمنتخبات عبر التاريخ:

1963 – تونس

1964 – العراق

1966 – العراق

1985 – العراق

1988 – العراق

1992 – مصر

1998 – السعودية

2002 – السعودية

2012 – المغرب

2021 – ؟

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus