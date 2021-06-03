احتفالات ضخمة 2022 بيوبيل الملكة البلاتيني

بمشاركة أبرز نجوم العالم وقصر باكنغهام يعلن البرنامج

إيلاف من لندن:

أعلن قصر باكنغهام برنامج الاحتفالات بيوبيل الملكة البلاتيني المتضمن لسلسلة من الأحداث العام المقبل، بما في ذلك حفل موسيقي مباشر يضم بعضًا من أكبر النجوم في العالم. وسيشهد عهد الملكة اليزابيث الثانية الذي يمتد لسبعة عقود مجموعة من الاحتفالات خلال عطلة نهاية أسبوع خاصة لمدة أربعة أيام في البنوك في الفترة من 2-5 يونيو 2022. يشار إلى أن الملكة اليزابيث الثانية هي أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني، بعد أن اعتلت العرش في 6 فبراير 1952 عندما كانت تبلغ من العمر 25 عامًا، خلفا لوالدها الملك جورج السادس، وكانت تلك الأثناء تقوم بجولة لأستراليا ونيوزيلندا عبر كينيا. وحسب تقرير قناة (سكاي نيوز) سيجتمع أكثر من 1400 جندي استعراضي و200 حصان و 400 موسيقي للمشاركة في العرض العسكري الملكي (Trooping the Colour) بالكامل لأول مرة منذ تفشي الوباء في اليوم الأول من العطلة.

إضاءة جميع المنارات

وسيختتم العرض بالمرور التقليدي لسلاح الجو الملكي البريطاني، الذي تشاهده الملكة والعائلة الملكية من شرفة قصر باكنغهام. وسيستمر التقليد الطويل للاحتفال باليوبيل الملكي وحفلات الزفاف والتتويج بإضاءة منارات الموانىء. وستتم إضاءة المنارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وجزر القنال وجزيرة مان وأقاليم ما وراء البحار بالمملكة المتحدة، وللمرة الأولى في كل من عواصم دول الكومنولث. وفي اليوم التالي، ستقام خدمة عيد الشكر في كاتدرائية القديس بولس، وفي اليوم الثالث من عطلة نهاية الأسبوع، أي يوم السبت، ستشهد الملكة الانضمام من قبل أفراد من العائلة الملكية في ديربي سباق الخيول، الذي يقام في إبسوم داونز في جنوب غرب لندن. وفي ذلك المساء، ستقام حفلة موسيقية حية في قصر باكنغهام تسمى الحفلة البلاتينية في القصر.

كل نجوم الترفيه

لم يتم بعد تسمية فناني الأداء، لكن يُقال إنه يجمع بعضًا من أكبر نجوم الترفيه في العالم للاحتفال بأهم اللحظات الممتعة من عهد اليزابيث الثانية كملكة. وفي يوم الأحد، ستقام مسابقة ملكة تضم أكثر من 5000 شخص وتجمع بين فنون الشوارع والمسرح والموسيقى والسيرك والكرنفال والأزياء وستقام في الشوارع المحيطة بقصر باكنغهام. كما ستجلس المجتمعات في جميع أنحاء البلاد معًا لتناول غداء اليوبيل الكبير، حيث سيتم دعوة الناس لمشاركة الصداقة والطعام والمرح مع الجيران كجزء من الاحتفالات. وقال القصر الملكي إنه ستكون هناك أيضًا احتفالات في جميع أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث وحول العالم على مدار العام المقبل، وأن الملكة وأعضاء العائلة الملكية يخططون لمجموعة متنوعة من الارتباطات للاحتفال بهذا الإنجاز. ولم يتم حتى الآن ذكر أسماء أفراد العائلة الملكية في الخطط، لكن من المحتمل أن يشارك ولي العهد أمير ويلز ودوقة كورنوال والأمير وليام وكيت دوق ودوقة كامبريدج وأعضاء آخرون في الملكية أحداثًا مختلفة.

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