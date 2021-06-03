الحزب الشعبي الاسباني يطالب “باستقالة فورية” لوزيرة الخارجية

عد إدارتها للازمة مع المغرب "كارثية"

إيلاف من الرباط:

طالب الحزب الشعبي الإسباني، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، امس الأربعاء، ب “الاستقالة الفورية” لوزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، لإدارتها “الكارثية” للأزمة مع المغرب ، و”العمى” الذي أصابها في تدبير قضية إبراهيم غالي ، أمين عام جبهة البوليساريو الانفصالية. وقال الأمين العام لحزب الشعب، ثيودورو غارسيا إيجيا، في حوار مع التلفزيون الإسباني “تي في أو”، “أعتقد أن وزيرة الخارجية يجب أن تستقيل على الفور. أظن أنها تسببت في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وأن الحكومة أظهرت أنه ليس لها أي وزن في السياسة الخارجية”. وعبرإيجيا عن أسفه كون زعيم “البوليساريو” دخل إسبانيا قبل شهر ونصف شهر بجواز سفر “مزور”، مبرزا أن مغادرته تمت “مرة أخرى بنفس الأسلوب”. وشدد المسؤول السياسي على أن الوزيرة لايا “يجب أن تستقيل بسبب الإدارة الكارثية لهذه القضية”، مؤكدا أن حكومة بيدرو سانشيز “تصرفت بشكل مؤسف” لأنها “لم تدبر بشفافية” دخول وخروج غالي، ولم تشرح “بوضوح ما هي المشكلة الحقيقية”. وكان بابلو كاسادو، رئيس الحزب الشعبي الإسباني، وصف أمس، ب”التهور الكبير” قرار الحكومة الإسبانية السماح لزعيم “البوليساريو” بدخول البلاد “بهوية مزورة”. وأكد كاسادو ،الذي حل ضيفا على لقاء نظمته وكالة “أوروبا برس”، أنه في الوقت الحالي، ما يجب القيام به هو محاولة تكثيف العلاقات مع المغرب وحل هذه الأزمة”، محذرا من أنه “يجب التعامل مع هذه القضايا بصرامة كبيرة، كما أنه لا يمكننا الكذب”.

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