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المركزي اللبناني يوجه البنوك بتقديم قروض استثنائية بالدولار للمتأثرين بانفجار بيروت

المركزي اللبناني يوجه البنوك بتقديم قروض استثنائية بالدولار للمتأثرين بانفجار بيروت
عربية ودولية - 2:22 - 07/08/2020 - عدد القراء : 435

وجه مصرف لبنان المركزي البنوك والمؤسسات المالية في البلاد بتقديم قروض استثنائية بالدولار للمتأثرين بانفجار بيروت، الذي أدى إلى سقوط عد كبير من الضحايا. وقال المصرف المركزي في بيان إن القروض الاستثنائية المقدمة للمتأثرين بانفجار بيروت يجب أن تكون بفائدة صفر. وقال مصرف لبنان المركزي إن القروض الاستثنائية يتعين سدادها على مدى 5 سنوات. وأكد المصرف المركزي أن القروض الاستثنائية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية يمكن سداداها بالليرة بناء على سعر صرف البنك. ووجه مصرف لبنان المركزي مكاتب تحويل الأموال بصرف التحويلات الخارجية إلى لبنان بالدولار الأمريكي. وكان محافظ بيروت مروان عبود، قدر في حديث تلفزيوني  خسائر انفجار المرفأ ما بين بين 10 إلى 15 مليار دولار، مشيرا إلى 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار بفعل تضرر منازلهم.

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