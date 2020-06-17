تحطم مقاتلة أميركية في بحر الشمال

أعلن سلاح الجو الأميركي وسلاح الجو الملكي البريطاني، عن تحطم طائرة مقاتلة أميركية من طراز F-15C في بحر الشمال قبالة ساحل يوركشاير خلال رحلة تدريب روتينية. وكانت الطائرة تشارك في تشكيل أربع طائرات قبالة (فلامبورو هيد)، بالقرب من بريدلينغتون، قبل أن تصطدم في مياه البحر حيث تحطمت 74 ميلاً بحريًا قبالة ساحل شرق يوركشاير في الساعة 9.40 صباح يوم الإثنين الماضي. وعلى الفور تم إطلاق مهمة بحث وإنقاذ ضخمة لطيار الطائرة ذات المقعد الواحد ، والتي كان مقرها في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني (RAF Lakenheath) في سوفولك. وقال بيان صادر عن سلاح الجو الملكي البريطاني (لاكينهيث – Leakenheath): “كانت الطائرة من الجناح المقاتل الثامن والأربعين، التابع لسلاح الجو الأميركي في قاعدة بريطانية. وفي وقت وقوع الحادث، كانت الطائرة في مهمة تدريب روتينية وعلى متنها طيار”.

سبب غير معروف

وأضاف البيان أن “سبب التحطم وكذلك حالة الطيار غير معروفة في هذا الوقت وقد تم استدعاء البحث والإنقاذ في المملكة المتحدة لتقديم الدعم”. وقال: “كان هناك زورقا نجاة من طراز RNLI وطائرة هليكوبتر في طريقها إلى موقع التحطم – 74 ميلًا بحريًا قبالة الساحل – مع تحليق ثلاث طائرات بوينغ KC-135 ستراتوتورز الأميركية”. في وقت سابق من يوم الإثنين، شاركت القاعدة الجوية صور ثلاث طائرات حربية مع شرح لمهماته يقول: جاهزة للانطلاق. يذكر أن المقاتلة الأميركية F-15C، وهي طائرة دفاع جوي ذات مقعد واحد، هي نموذج من الطائرات النفاثة التي يستخدمها سلاح الجو الأميركي منذ عام 1979.

سجل سلامة

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الملكي البريطاني مارتن تينورث إن الطائرة لديها “سجل سلامة طيران استثنائي”. وأضاف بأن سلاح الجو الملكي البريطاني لاكينهيث هو “أكبر قاعدة تديرها القوات الجوية الأميركية في إنكلترا والقوات الجوية الأميركية الوحيدة في أوروبا F15 الجناح المقاتل”. يذكر أن الجناح المقاتل الثامن والأربعين الأميركي، الذي يعمل من القاعدة البريطانية منذ عام 1960، لديه أكثر من 4500 “عضو عسكري في الخدمة الفعلية”. يشار إلى أنه في أكتوبر 2015 ، توفي الطيار الأميركي الرائد تاج سارين عندما تحطمت طائرته F-18 Hornet في أرض زراعية بالقرب من RAF Lakenheath. ووجد تحقيق لاحق أن الطيار البالغ حينها من العمر 34 عاما لم يبلغ عن مشاكل مع طائرته قبل الإقلاع.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus