ملكة بريطانيا تنعى زوجها الحبيب.. وفاة دوق إدنبرة

إيلاف من لندن:

أعلن قصر باكنغهام الملكي البريطاني عن أن دوق إدنبرة – الأمير فيليب – توفي. ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل رسمية حتى الآن حول جنازة الدوق، إلا أنها ستكون بروتوكولية. وقال القصر المكي “ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة ، وقد وافته المنية صباح اليوم بسلام في قلعة وندسور”. وكان الدوق (99 عاما) متزوجًا من الملكة إليزابيث الثانية لأكثر من 70 عامًا وأصبح أطول رفيق خدمة في التاريخ البريطاني. وفي التسعينيات من عمره ، نفذ برنامجًا مزدحمًا بالارتباطات العامة ، مما يعكس اهتماماته الخيرية. كما سافر في جميع أنحاء البلاد لدعم الملكة، في المناسبات الرسمية والزيارات الملكية.

صحة كانت جيدة

وبالنسبة لرجل في مثل عمره، كان الدوق يتمتع بصحة جيدة نسبيًا. وكان نُقل إلى المستشفى في عيد الميلاد في عام 2011 لتلقي العلاج من شريان مسدود. في عام 2012، تم نقله إلى المستشفى خلال اليوبيل الماسي للملكة حيث أصيب بعدوى في المثانة، وفي عام 2013 أجرى عملية استكشافية في بطنه. ولكن لم يكن حتى مايو 2017، بعد تنفيذ أكثر من 20 ألف مشاركة عامة فردية ، حتى تقاعد الرجل البالغ من العمر 96 عامًا من برنامجه الخاص بالواجبات الملكية ، وكان يخرج أحيانًا لدعم الملكة في المناسبات الكبيرة.

جنازة الدوق

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل رسمية حتى الآن حول جنازة الدوق ، ولكن من المفهوم أنه سيحصل على جنازة احتفالية ملكية بدلاً من جنازة رسمية ، تماشياً مع رغباته. ستوقع الملكة على الخطط النهائية في الأيام المقبلة. وكان الأمير فيليب وهو يتحدر من لعائلة الملكية من اليونان والدنمارك في جزيرة كورفو عام 1921. وفي سن 18 ، انضم الأمير إلى البحرية الملكية كطالب. لودا الدوق الخدمة النشطة في حياته العملية خلال الحرب العالمية الثانية ، حيث خدم في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط ، وقد ورد ذكره في الرسائل الإخبارية لشجاعته. وفي عام 1947، تخلى عن ألقابه الملكية اليونانية والدنماركية ، واكتسب لقب مونتباتن وأصبح من الرعايا البريطانيين قبل زواجه من الأميرة إليزابيث. كان حفل زفافهما أول مناسبة رسمية عظيمة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

التزام ثابت

وكان التزامه تجاه الملكة ثابتًا. تخلى عن حياته المهنية في البحرية من أجل دعمها في دورها كملكة. وصفت الملكة الأمير فيليب بأنه “قوتها الدائمة وبقائها”. وقد أنجب دوق أدنبرة والملكة ثلاثة أبناء وبنت هم: تشارلز وآن وأندرو وإدوارد – وكان جدًا محبوبًا وجدًا كبيرًا. لقد رأى دوق إدنبرنفسه على أنه مصلح وتحديثي داخل النظام الملكي البريطاني ، حيث قام بتنسيق أول جولة ملكية – لكنه كان معروفًا أيضًا بآرائه الصريحة وملاحظاته غير الرسمية. وألهم اهتمام الأمير فيليب بالشباب لإنشاء مخطط جائزة دوق إدنبرة ، ودعم أكثر من 800 جمعية خيرية وقضايا جيدة – مع التركيز على اهتماماته في الحفاظ على الحياة البرية والتكنولوجيا والرياضة. ومنذ الأربعينيات من القرن الماضي ، كان الأمير فيليب شخصية حاضرة دائمًا في حياة المملكة المتحدة وترك وراءه إرثه الكبير.

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