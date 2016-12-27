افتتاح مركز الشهيد هيثم سلمان التخصصي لصناعة وتقويم الأسنان في صحة ميسان

افتتح محافظ ميسان علي دواي لازم ومديرعام دائرة صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق وبحضور عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة الدكتورة ميسون عبد الجبار اللامي ومعاون المدير العام الدكتور ريسان مهدي وبحضور داغر ومدراء الأقسام، مركز الشهيد هيثم سلمان المختص بصناعة وتقويم الأسنان. واكد المتحدث الاعلامي للدائرة محمد قاسم الكناني لـ (العدالة) انه تم افتتاح المركز بعد جهود حثيثة والمتابعة المستمرة من قبل مديرعام صحة ميسان أثناء العمل والقيام في تجهيزهُ وإدخاله للخدمة الفعلية لتقديم الخدمات للمواطن الميساني حيث يعد المركز الأول في المحافظة والثاني لصناعة وتقويم الأسنان في العراق. وأضاف الكناني ان المركز تم التبرع به من قبل ذوي الشهيد هيثم سلمان وبكلفة اجمالية تقدر بــ(400,000,000) اربعمائة مليون دينار. من جانبه قال مدير عام صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق “إن هذا الصرح الكبير الذي سوف يساهم بدفع الخدمات الطبية والارتقاء بالواقع الصحي في المحافظة وفق المعايير الجودة والنوعية العالمية، بالإضافة إلى تخفيف المصاريف الباهظة التي ترهق كاهل المواطن الميساني إثناء مراجعتهُ للعيادات الخاصة بتقويم وصناعة الأسنان.

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