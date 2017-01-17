الانسان النيابية تعد صيغة قرار بعدم أجبار البنات فوق الـ 18 عاما على الخروج من دار الأيتام

كشفت عضوة في لجنة حقوق الإنسان النيابية، امس الإثنين، عن إعداد صيغة قرار يوجه بعدم إجبار البنات والأولاد الذين تجاوزت أعمارهم الـ 18 عاماً على مغادرة دار الايتام. وطالبت أشواق الجاف في بيان له مجلس الوزراء بـ ” إبقاء البنات والاولاد الذي تتجاوز اعمارهم الـ 18 سنة في دار الايتام لحين تعديل القانون” ، موضحة أنه “من الممكن الاستفادة من هؤلاء في تربية الاطفال اليتامى داخل الملاجئ “. واضافت ان “هذا القرار سيتم عرضه على مجلس النواب في جلسة لغرض المصادقة عليه”. وأوضحت ان “مقترح تعديل القانون ينص على ان تبقى البنت في الدار لحين زواجها، وأن تلتزم الحكومة بتعيين الخريجين وبعدها يتم اخراجهم ، مشيرة الى ان “مقترح تعديل القانون سيتم تسليمه الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد السوداني وذلك لطرحه في مجلس الوزراء كونه يحتوي على تبعات مالية، وبعدها يرسل الى البرلمان للمصادقة عليه”.

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