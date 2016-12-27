التربية تؤكد اكتشاف 2560 شهادة دراسية مزورة خلال عام 2016

كشفت وزارة التربية، امس الاثنين، عن اعداد القضايا التحقيقية المنجزة في مجال تزوير الشهادات الدراسية خلال عام 2016. وافاد بيان للوزارة، ان” المديرية العامة للتقويم والامتحانات واصلت عملها في متابعة وتدقيق الشهادات الدراسية المقدمة إلى الوزارة”، مبينا” انها تمكنت من كشف 2560 شهادة مزورة في مجمل عملها لعام 2016″. وأوضح ان” الوزارة أحالت الملفات الخاصة بالشهادات المزورة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلها”. وكانت المديرية العامة للتقويم والامتحانات قد انجزت خلال عام 2015 3142 قضية تحقيقية في مجال تدقيق الشهادات الدراسية.

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