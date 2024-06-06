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القبض على لص أخذ قيلولة خلال السرقة

القبض على لص أخذ قيلولة خلال السرقة
مجتمع - نيودلهي / وكالات - 0:33 - 06/06/2024 - عدد القراء : 65

في حادثة تبدو مقتبسة من مشهد كوميدي، غرق لص هندي في نوم عميق بعدما اقتحم مسكن طبيب، لكنه استيقظ في صباح اليوم التالي ووجد رجال الشرطة يحاصرونه.وفي التفاصيل، تلقى مركز شرطة مقاطعة “غازيبور” اتصال استغاثة من جيران مالك المنزل الطبيب سونيل باندي، بعدما وجدوا باب المنزل مشرّعاً على مصراعيه، فاختلسوا النظر ليروا المنزل منهوباً وأثاثه مبعثراً.وعند وصول الشرطة عُثِرَ على اللص” كابيل” نائماً، فاعتقلوه بتهم الكسر والخلع ومحاولة السرقة.وخلال التحقيقات كان اللص عاجزاً عن الكلام وتسمّر في مكانه من هول الصدمة فتم استدعاء طبيب للاطلاع على وضعه.وبعد سلسلة اختبارات توصل الطبيب إلى أن اللص تعرض لنوع من التسمم الغازي الشديد خلال محاولته سرقة بطارية مضخة مياه المنزل، فانهارت كل حواسه واستسلم للنوم.أفاد قائد مركز الشرطة فيكاس راي لموقع “أن دي تي في” الهندي، بأنّ التحقيقات مستمرة مع اللص، بعد التأكد من أن “كايبل” كان يترصد مغادرة الطبيب لمنزله إلى عمله في مستشفى بمقاطعة بعيدة.وأوضح أن اللص كسر أقفال باب المنزل والخزائن، وأخذ الأموال، كما حاول سرقة حوض الغسيل وأسطوانة الغاز ومضخة المياه، لكن النوم أفشل عمليته.

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