الموارد المائية تطالب المحافظات الجنوبية بمنع الصيد فوراً لطائر (الفلامينغو)

أدانت وزارة الموارد المائية، الصيد “الجائر” لطائر (الفلامينغو) في المحافظات الجنوبية. وذكر بيان للوزارة “نقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً عن صيد جائر وبيع لطائر(الفلامينغو) في مناطق الاهوار والمدن المجاورة لها وهو سلوك غير لائق ومخالف لالتزامات العراق الدولية بعد ادراج الاهوار على لائحة التراث العالمي”. وأضاف البيان، ان “وزارة الموارد المائية تدين هذه المخالفات وتدعو السلطات المحلية في محافظات البصرة وذي قار وميسان والجهات المدنية والمواطنين الى استنكار هذه الممارسة واتخاذ الاجراءات الهادفة لمنع تكرارها وبشكل فوري ويجب المشاركة بحملة توعية وبث روح التعاون وتحمل المسؤولية للحفاظ على التنوع البيئي والاحيائي في العراق”.

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