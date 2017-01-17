الهجرة توزع مساعدات اغاثية والنفط الأبيض للنازحين في الانبار وبغداد

وزعت وزارة الهجرة والمهجرين (865) حصة من المساعدات الاغاثية ومادة النفط الأبيض للاسر النازحة في مخيمات الوزارة بمحافظة الانبار ، فضلا عن توزيع (31،000) إلف لتر من مادة النفط الأبيض للاسر النازحة في بغداد جانب الرصافة. وذكر مدير فرع الوزارة في محافظة الانبار محمد رشيد في بيان صادر عن وزارة الهجرة امس الاثنين ان ” كوادر فرع الوزارة الميدانية وزعت (500) حصة من المساعدات الاغاثية للاسر النازحة في مخيمات المدينة السياحية تضمنت الحصة الواحدة سلة غذائية ومدفأة نفطية ومفروشات ارضية ، كما وزعت (165) حصة اغاثية اخرى للاسر النازحة في مخيمات عامرية الفلوجة تضمنت الحصة الواحدة سلة غذائية ومستلزمات مطبخية ومدفأة نفطية ومفروشات ارضية “. واضاف “فضلا عن توزيع (200) حصة من المساعدات الاغاثية للاسر النازحة في مخيم 18 كيلو بقضاء الرمادي تضمنت الحصة الواحدة سلة غذائية ومدفأة نفطية ومستلزمات مطبخية ، مبينا ان التوزيع شمل الاسر الداخلة حديثا للمخيمات من مناطق عنه وراوة والقائم “. واضاف رشيد ان ” الفرع وزع وبالتعاون مع المفوضية السامية لشوؤن اللاجئين unhcr مادة النفط الابيض بين (740) اسرة نازحة في مخيم 18 كيلو وبواقع (200) لتر من النفط للاسرة الواحدة “. وفي السياق نفسه قال مدير فرع الوزارة في بغداد جانب الرصافة صفاء حمزة ان ” كوادر فرع الوزارة وبالتعاون مع وزارة النفط وزعت (31،000) الف لتر من مادة النفط الابيض للاسر النازحة في مخيم النبي يونس (ع) لتخفيف معاناة الاسر النازحة من شدة البرد “.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus