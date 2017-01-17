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امانة بغداد: انسحاب شركات النظافة من الكرادة ومركز الكرخ لعدم وجود تخصيصات مالية

امانة بغداد: انسحاب شركات النظافة من الكرادة ومركز الكرخ لعدم وجود تخصيصات مالية
مجتمع - 2:20 - 17/01/2017 - عدد القراء : 4

قدمت امانة بغداد اعتذارا الى اهالي المناطق الواقعة ضمن قاطعي بلديتي الكرادة ومركز الكرخ للفارق الخدمي الذي حدث نتيجة انسحاب الشركة المتخصصة بادارة قطاع النظافة في تلك المناطق. وعزت الامانة في بيان لها امس الاثنين انسحاب الشركات الى عدم وجود التخصيصات المالية اللازمة لدفع مستحقاتها “. واوضحت ان”امانة بغداد تعاهد اهالي المناطق الواقعة ضمن قاطع دائرتي بلديتي الكرادة ومركز الكرخ بتلافي الفارق الخدمي الذي حصل خلال اليومين الماضيين والاستمرار بتقديم الخدمات الضرورية المعتادة بالاعتماد على الجهد الذاتي “. ودعت الى ضرورة تعاون المواطنين معها من اجل الحفاظ على نظافة المدينة ورمي المخلفات في اوقات محددة وفي اماكنها المخصصة “.

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