عودة الوحدة الخامسة من محطة واسط الحرارية الى الخدمة

اعلن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، امس الاثنين، انطفاء الطاقة الكهربائية عن محافظة السماوة بالكامل. وقال الفهداوي في بيان صحفي انه” حدث انفصال فجر يوم امس الاثنين على خطي (قادسية – شمال النجف وخط قادسية – رميلة) 132ك.ف وبذلك أصبحت اغلب مناطق محافظة السماوة في انطفاء تام ماعدا محطة الخضر التي تغذى مـِن محطة الناصرية الحرارية”. يذكر ان حمل محافظة السماوة يبلغ حوالي 350 ميگا واط وأصبح الان 50 ميگا واط نتيجة هذا الانفصال.على صعيد متصل اعلنت لجنة الطاقة في مجلس محافظة واسط، امس الاثنين عن عودة الوحدة الخامسة من محطة واسط الحرارية الى الخدمة بعد تعرضها الى خلل فني قبل ايام فيما بيّنت إن انتاج محطة واسط الحرارية بلغ حالياً 20400 ميغاواط بعد تشغيل كافة الوحدات التوليدية الكبيرة في المحطة، وقالت رئيسة لجنة الطاقة في مجلس واسط أمل العكيلي في بيان صحفي امس الاثنين ان” الملاكات الفنية العراقية في محطة واسط الحرارية استطاعت اعادة الوحدة الخامسة الى الخدمة والتي تبلغ سعتها 610ميغاواط. ودعت العكيلي” المواطنين الى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية من اجل ديمومة تجهيز المحافظة بكامل حصتها على مدى 24ساعة”. وتتكون محطة كهرباء الزبيدية الحرارية من مرحلتين، المرحلة الاولى تتكون من أربع وحدات توليدية وتنتج ما مجموعة 1320 ميغاواط، أي ما يعادل 330 ميغاواط لكل منها وقد تم تشغيل تلك الوحدات بالكامل وهي الآن بالخدمة. أما المرحلة الثانية تبلغ كلفتها مليار و80 مليون دولار وتتكون من وحدتين توليديتين طاقة كل منهما 660 ميغاواط وتم تشغيلها بالكامل لتصبح اجمالي انتاج المحطة 1930ميغاواط. وتقع محطة كهرباء الزبيدية على الجانب الغربي لنهر دجلة وقريباً من مدينة الزبيدية تنفذ هذه المحطة من قبل شركة شنغهاي الصينية ويعود أصل التعاقد على بناء محطة الزبيدية إلى العام 1998 وفقاً لاتفاق وقع بين حكومة النظام السابق مع شركة شنغهاي الصينية بكلفة 750 مليون دولار.

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