واسط تبحث توفير الكهرباء عبر الطاقة الشمسية

بحثت لجنة الطاقة في مجلس محافظة واسط، مع شركة كورية امكانية توفير الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية. وذكر مجلس المحافظة في بيان على موقعه الرسمي، ان رئيسة اللجنة امل العكيلي “بحثت مع شركة هانوا الكورية الاستفادة من خبراتها بتطوير الطاقة الكهربائية من توليدها عن طريق الطاقة الشمسية في واسط اعتمادا على تجربتها الناجحة في مشروع مدينة بسماية السكاني في بغداد”. وأشار الى ان “اللقاء جاء لدعوة الشركات الرصينة للمشاركة في معرض واسط الدولي الثاني للطاقة والاعمار والاستثمار”، مبينا ان “الوفد ناقش موضوع الفرص الاستثمارية المتوفرة في محافظة واسط وما تحمله من هوية نفطية حالية وعلى صعيد المستقبلي وامكانية استثمار شركات هانوا الكورية فيها لما تتوفر عليه المحافظة من موارد طبيعية كالزراعة والنفط والطاقة، والظروف الامنية المستقرة”. واشار البيان الى ان، رئيسة اللجنة “طرحت على المدير التنفيذي لشركة هانوا مساهمتهم بإنشاء محطات الطاقة الشمسية لتوليد طاقة كهربائية بالمحافظة، وخصوصا وان لجنة الطاقة قطعت شوطا كبيراً وملحوظا في هذا الجانب”. ولفت الى ان “شركة هانوا ابدت استعدادها لتلبية الدعوة بالمشاركة في معرض واسط الدولي الثاني للطاقة والاعمار والاستثمار المقرر اقامته للفترة من 20-23 شباط المقبل، في معمل نسيج الكوت”.

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