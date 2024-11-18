أصداء..إنجاح حدث

نهاية الأسبوع الجاري وبالتحديد في العشرين منه ستنطلق عملية التعداد السكاني.

وهي تجربة تجري بعد 37 عاماً

ان التعداد العام للسكان قد وضعته الحكومات المتعاقبة على سلم أولوياتها كونه يمثل عملية مهمّة ترسم معالم خريطة البلد السكانية ولكن لظروف خارج عن ارادتها حالت دون اجراء التعداد ، وفي ظل هذه الحكومة كانت هناك ارادة سياسية وتنفيذية لاجراء التعداد فهو يقع ضمن أولويات البرنامج الحكومي فهو فضلا عن اهميته المستقبلية فهو في الوقت نفسه أول تعداد تنموي تقوم بها الحكومة بعد مدة طويلة وقد تم توفير كامل إجراءات التعداد اذ ان بيانات التعداد ستكون لها اهميتها الكبرى في رسم معالم طريق تنمية الموارد العامة ورسم معالم الموازنة العامة للبلاد التي يتم توزيع تخصيصاتها المالية على وفق الكثافة السكانية فضلا عن وضع مسارات عمل لتحقيق أفضل السبل لتحقيق الاستقرار السكاني في البلاد .

ان هذه التظاهرة الكبرى بقدر ما هناك واحيات والتزامات على الجميع القيام بها لانجاح هذا الحدث المهم فإنّه في الوقت نفسه لابد من توفير كامل اجراءات الدعم والمساندة اللازمة لانجاح هذا الانجاز الكبير من خلال تعاون جميع وزارات الدولة والجهات المعنية لانه حدث كبير ومهم يرتبط نجاحه بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية وكذلك المواطن الذي عليه دور كبير في هذا النجاح المرتقب .

ان كل المؤشرات تشير ان اجراء التعداد السكاني يمثل خطوة مهمة ومنجزا كبيرا يسجل لجميع العاملين عليه وهو يمثل دفعة قوية إلى الامام في طريق تقوية بناء المجتمع.

كما انه مسار عمل متكامل يعضّد المجتمع ويرتقي به نحو استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى الى تحقيقها جميع مؤسسات الدولة

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