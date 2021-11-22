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الفنانة ثريا بوغانمي: أحلم بالمشاركة في عمل عراقي – تونسي مشترك

الفنانة ثريا بوغانمي: أحلم بالمشاركة في عمل عراقي – تونسي مشترك
ادب وثقافة - 1:50 - 22/11/2021 - عدد القراء : 5

أثنت الممثلة والفنانة التونسية المسرحية ثريا بوغانمي، على تنظيم مهرجان بغداد الدولي للمسرح ووصفته بالمذهل، فيما أكدت أن حلمها هو المشاركة بعمل عراقي – تونسي مشترك. وانطلقت مساء السبت فعاليات المهرجان بمشاركة 15 عملاً مسرحياً فضلاً عن فعاليات محلية وعربية واجنبية. وقالت بوغانمي: “أشارك في المهرجان بعمل مسرحي يحمل عنوان- منطق الطير- من اخراج نوفل عزارا ونص فريد الدين عطار، وهذا العمل هو اقتباس لأبيات شعرية فحاولنا تقديمه بمحادثة عن الذات وعن الخالق ووجود الجسد وتعلقه بالروح”. وأضافت: “زرت العراق في عام 2013 ووجدته كما الآن، عامراً بمحبة الناس وتجولت في الأسواق والمناطق البغدادية الجميلة والعريقة والتراثية وزيارتي الحالية هي الثانية”. وتابعت بوغانمي: “أذهلني التنسيق والتنظيم الخاص بالمهرجان وهذا المجهود الكبير الذي قدمه العاملون في المهرجان بشكل عام وللضيوف بشكل خاص، اعتبره استثنائيا”، مشيرة إلى أن “الفنان العربي يتأثر بأي شيء يمس الفن ليس ببلده فقط إنما في اي بلد اخر”. وعبرت بوغانمي عن سعادتها بإعادة افتتاح مسرح الرشيد في بغداد بعد 18 عاماً من توقفه مشيرة إلى أن “الضرر الذي الحق بمسرح الرشيد حينها أثر كثيرا في نفوسنا نحن ونفوس كل الفنانين العرب لأن اي خشبة مسرح في العالم هي ليست خاصة به إنما هي لكل فنان على وجه الارض ونحن سعداء للغاية بعودة هذا المسرح العريق الذي وقف على خشبته أعظم الفنانين وقدمت اجمل العروض وكرم النجوم وعمالقة المسرح”. وأعربت عن رغبتها بأن “تكون لها تجربة بعمل مشترك عراقي – تونسي، خصوصا بعد أن استعاد العراق عافيته وأمنه بعد الظروف القاسية التي مر به”.

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