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بسم الله الرحمن الرحيم
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صدق الله العلي العظيم

رثاء إبنة لوالدتها الشهيدة التي رحلت في التفجيرات الاخيرة في العاصمة بغداد

رثاء إبنة لوالدتها الشهيدة التي رحلت في التفجيرات الاخيرة في العاصمة بغداد
ادب وثقافة - بقلم تمارا كاظم - 2:05 - 25/01/2017 - عدد القراء : 43

إغتيال أمي!

أماه….ويرجع الصدى لوجداني.. بأي ذنب قُتلتِ؟ وأي جريمة اقترفتِ؟ ما تهمتك؟! وهل الشهادة ترتدي ثوب العقاب في وطني!؟ اتهامك الاوحد انك انسان، وان قدرك هو العراق! وكيف للجاهلين ان يتركوا من هامتهن العِلم يتنفس هواء الوطن!؟ كيف لاراذل الزمن ان يستبيحوا دمك الزكي؟ ماذا جنوا ازاء قتلك… ربما توهموا انهم ركبوا البطولة حين قتلوا امرأة؟ اي بطولة .. ؟ هل صار لزاما على السياسة ان تشيّع الرجولة!؟ فمن يتكلم الحق يُقتل … لومن يتخذ العِلم سبيلا يُقتل.. ومن يقوم بالقتل يتجول بحرية! مجرمٌ يمشي مرحاً.. يذبحُ ويقتل بكل روحٍ شقية.. لا يهم كم أيتم ، لا يهم كم قلب كسر .. المهم أن يغتال الهوية.. امي.. يا ملاكي .. يا قلبي النابض كيف أتكلم عنك وهم أخذوك مني بدمٍ بارد؟ في بلادي العربية.. يقتلون من ينادي بالحرية يقتلون من يطلب العلم.. ويتركون للابرياء الالم…

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